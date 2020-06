नगर : केशकर्तनालये, ब्यूटीपार्लर व्यावसायिकांची मागणी लक्षात घेता, आजपासून हे व्यवसाय सुरू करण्यास प्रशासनाने परवानगी दिली. हे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांनी जारी केले. जिल्ह्यातील सलून, ब्यूटीपार्लर सुरू करण्यास अटी, शर्तींसह परवानगी दिली असून, 30 जूनपर्यंत हे आदेश लागू राहतील. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कलम 188 नुसार कारवाई करण्यात येईल, असे बजावण्यात आले आहे. आदेशात तीनच दिवसांची परवानगी मिळाल्याने नाभिक समाजात भीतीचे वातावरण आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून सलून दुकाने व ब्यूटीपार्लर केवळ आठवडाभरच उघडले. लॉकडाउनच्या चौथ्या टप्प्यात बहुतांश बंधने सैल करण्यात आली, तरीही सलूनची दुकाने बंदच होती. त्यामुळे व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आली. सलून व्यावसायिकांनी नगरमध्ये उपोषणही केले. राज्यभरात आवाज उठवल्यावर सलून व्यावसायिकांची मागणी लक्षात घेऊन सरकारने दुकाने सुरू परवानगी दिली. त्याच अनुषंगाने निवासी उपजिल्हाधिकारी निचित यांनी सलून दुकानांसंदर्भात आदेश जारी करीत अटी, शर्तींसह परवानगी दिली. ही परवानगी केवळ तीन दिवसच मिळाली असल्याने नाभिक समाजात सध्या भीतीचे वातावरण आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून ही परवानगी वाढून न मिळाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलनाची तयारी नाभिक समाजाकडून सुरू झाली असल्याचे समजते.

केशकर्तनालये व ब्यूटीपार्लरमध्ये...

- केवळ कटिंग, डाईंग, वॅक्‍सिंग व थ्रेडिंगलाच परवानगी

- त्वचेशी संबंधित सेवांना परवानगी नसल्याचे फलक लावणे बंधनकारक

- कर्मचाऱ्यांना ग्लोव्हज, ऍप्रन व मास्क वापरणे अनिवार्य

- सामूहिक वापरात येणाऱ्या फ्लोरिंगची दर दोन तासांनी स्वच्छता करावी

- डिस्पोजेबल टॉवेल, नॅपकिनचा वापर करणे

- ग्राहकांमध्ये फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन आवश्‍यक

- पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास परवानगी नाही

- मास्क, सॅनिटायझरचा वापर आवश्‍यक

गेल्या तीन महिन्यांत नाभिकांची दुकाने बंद होती, तरी कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली. असे असताना कोरोना वाढण्यास नाभिक दुकानदार जबाबदार कसे? दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी वाढवून द्यावी. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी त्यांचा शब्द पाळावा; अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.

- शांताराम राऊत, नेते, नाभिक समाज

सॅनिटायझर, मास्क याचा दुकानदारांनी वापर करावा. महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने 600 नाभिकांचे मोफत उद्योग आधार कार्ड काढले आहेत. नेहमीचे ओळखीचेच ग्राहक दुकानात घ्यावेत. अनोळखी ग्राहक दुकानात घेऊ नये.

- बाळासाहेब भुजबळ, नेते, नाभिक समाज

