हातावर SP गोंदलेल्या तरूणीची ओळख पटेना, बेवारस म्हणून उरकले अंत्यसंस्कार

राहुरी : राहुरी फॅक्‍टरी येथे डोक्‍यात दगड घालून हत्या झालेल्या अनोळखी तरुणीची, बारा दिवस उलटूनही ओळख न पटल्याने, मृतदेहावर तीन दिवसांपूर्वी बेवारस म्हणून अंत्यसंस्कार झाले. हत्येप्रकरणी राहुरी पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा नोंदविलेला आहे. राहुरी फॅक्‍टरी येथे गुंजाळ नाक्‍याजवळ, नगर- मनमाड रस्त्याच्या बाजूला शेतरस्त्यावर रविवारी (ता. 14) मध्यरात्री बावीस ते पंचवीस वर्षे वयाच्या तरुणीची हत्या झाली. सोमवारी (ता. 15) पहाटे घटना उघडकीस आली. जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये मृत तरुणीचे छायाचित्र व वर्णन पाठविण्यात आले. मृतदेह जिल्हा रुग्णालयाच्या शवागारात ठेवण्यात आला. मात्र, मृताची ओळख अद्याप पटली नाही. त्यामुळे तीन दिवसांपूर्वी बेवारस म्हणून तिच्यावर नगर येथे अंत्यसंस्कार झाले. तिच्याबद्दल कोणाला काही माहिती असल्यास पोलिसांना कळवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अहमदनगर

