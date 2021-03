शेतीचा वाद बेतला शेतकऱ्याच्या जीवावर, शेवगावात एकाचा मृत्यू

शेवगाव : शेतीच्या वादातून पाच जणांनी केलेल्या मारहाणीत हरिभाऊ पांडुरंग बडधे (वय 38) यांचा मृत्यू झाला. संबंधित आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक करण्याच्या मागणीसाठी नातेवाईकांनी मृतदेह थेट पोलिस ठाण्यात आणून ठेवला. अखेर चार तासानंतर मृताचा भाऊ नारायण पांडुरंग बडधे (रा. ठाकुर पिंपळगाव) यांच्या फिर्यादीवरुन शेवगाव पोलिसांनी पाच जणांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, मृतदेहाची हेळसांड व जमावबंदी आदेशाचे उल्लघंन केल्याप्रकरणी मृताच्या 25 ते 30 नातेवाईकांविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत बडधे यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे, की भाऊ हरिभाऊ बडधे हे शुक्रवारी (ता.19) कामानिमित्त बोधेगावला गेले होते. घरी येताना गेवराई रस्त्यावर त्यांची दुचाकी अडवून, गावातील किशोर उद्धव दहिफळे, दिलीप महादेव दहिफळे, सुनील दिलीप दहिफळे, अनिल दिलीप दहिफळे, सोमनाथ सोन्याबापू दहिफळे (सर्व रा. ठाकुर पिंपळगाव) यांनी मारहाण केल्याचे त्यांनी घरी आल्यावर सांगितले. काल (शनिवारी) सकाळी त्यांना झोपेतून उठविण्याचा प्रयत्न केला असता, ते उठले नाहीत. ग्रामीण रुग्णालयात आणले असता, डॉक्‍टरांनी त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले. या बाबत पोलिसांना माहिती दिल्यावरही आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल न केल्याने नातेवाईकांनी शनिवारी (ता.20) सायंकाळी मृतदेह पोलिस ठाण्यात आणला. गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याची भूमिका घेतली. तेथील तणाव वाढल्याने निरीक्षक प्रभाकर पाटील यांनी पाथर्डी व नेवासे येथून अतिरिक्त कुमक मागविली. अखेर रात्री वरील पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर रात्री उशिरा ठाकुर पिंपळगाव येथे बडधे यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मृतदेहाची हेळसांड केल्याचा गुन्हा

मृतदेह पोलिस ठाण्यात आणून त्याची हेळसांड व विटंबणा करणे, पोलिस ठाण्यात गोंधळ घालणे, जमावबंदी आदेशाचे उल्लघंन केल्याप्रकरणी 25 ते 30 नातेवाईकांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. याबाबत पोलिस नाईक अण्णा तुळशीराम पवार यांनी फिर्याद दिली. अहमदनगर

