वांबोरी ग्रामपंचायतीने गाळेधारकांबाबत घेतलाय हा निर्णय

राहुरी :वांबोरी ग्रामपंचायतीने कोरोना संकटात ग्रामपंचायत मालकीच्या दुकान गाळ्यांना चार महिन्यांचे मासिक भाडे माफीचा निर्णय घेतला. ज्येष्ठ नेते ॲड. सुभाष पाटील व तनपुरे कारखान्याचे माजी अध्यक्ष उदयसिंह पाटील यांच्या सूचनेवरून ग्रामपंचायतीने बाजारपेठेतील 107 गाळेधारक व 45 टपरी धारकांना चार महिन्यांचे साडेचार लाख रुपये भाडे पूर्ण माफ केले. त्यामुळे, व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वांबोरीची बाजारपेठ ब्रिटिश काळापासून नावलौकिक प्राप्त आहे. बाजारपेठेत मोठी उलाढाल असते. परंतु, कोरोना संकटात दुकाने बंद राहिली. आर्थिक मंदीचे लाट पसरली. हेही वाचा - श्रीगोंदा बाजार समितीत दुफळी बाजारपेठेतील उलाढाल घटली. व्यवसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेतला. सरपंच रोहिणी कुसमुडे, व ग्राम विकास अधिकारी गागरे यांनी चार महिन्यांचे गाळेभाडे माफीच्या निर्णयावर तातडीने अंमलबजावणी केली. वांबोरी ग्रामपंचायतीने लॉकडाऊन काळात सहा वेळा निर्जंतुकीकरणाची फवारणी केली. गावात येणाऱ्या पाहुण्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवून, कोरोना संसर्ग रोखला. उदयसिंह पाटील मित्र मंडळातर्फे ग्रामस्थांना मोफत भाजीपाला, सॅनीटायझर, मास्क वाटप करण्यात आले. अन्नछत्र सुरू करून, हातावर काम करणाऱ्या गरजू कुटुंबांना आधार दिला. आता, ग्रामपंचायतीतर्फे व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

