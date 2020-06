परप्रांतीय, भाडेकरूंबाबत नगर तालुक्याने घेतलाय हा निर्णय

नगर तालुका ः कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमध्ये अनेक प्रश्‍न उद्‌भवले आहेत. ते भविष्यात पुन्हा उद्‌भवू नयेत, म्हणून आता खबरदारीच्या उपाययोजना म्हणून नगर पंचायतीने पुढाकार घेतला आहे. पोट भरण्यासाठी येणाऱ्या परप्रांतीयांना खोल्या भाडेतत्त्वावर देताना त्यांची सर्व माहिती आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीत राहावी, यासाठी पंचायत समितीकडून ठराव करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी तातडीची सभा बोलाविण्यात येणार आहे. या ठरावानंतर त्याची अंमलबजावणी गावोगावी तातडीने करण्यात येणार आहे. सुपे, पांढरीपूल, केडगाव व नगर शहरातील एमआयडीसीत काम करणारे अनेक जण नगर तालुक्‍यातील ग्रामीण भागात खोल्या भाडेतत्त्वावर घेऊन राहतात. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अचानक लॉकडाउन केल्यामुळे, परप्रातांतीयांच्या हातचे काम गेल्याने त्यांची उपासमार झाली. त्यांना मदतीसाठी अनेकांचा प्रयत्न असतानाही, त्यांची माहिती नसल्याने मदत करता आली नाही. हेही वाचा - राहुरीत जुगार अड्ड्यावर कोण कोण सापडलं वाचा तर तोच प्रकार आगामी काळात होऊ नये व आपल्या गावात बाहेरील जिल्ह्यांसह राज्यातून आलेले किती जण राहत आहेत, याची माहिती ग्रामपंचायतीसह पंचायत समितीस्तरावर उपलब्ध व्हावी, यासाठी ग्रामपंचायतींनी त्यांची नोंदणी करावी. नगर पंचायत समितीकडून ठराव करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये, गावात भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची नोंद करून घेतली जाईल. भविष्यात एखादा अनुचित प्रकार उद्‌भवल्यास सर्वांना मदत करणे शक्‍य होईल. नगर पंचायत समितीने वर्षातून आठ दिवस लॉकडाउन पाळण्याचा ठराव केला होता. त्यापाठोपाठ आता परराज्यांतून येणाऱ्यांची नोंद ठेवण्याचा दुसरा ठराव करण्यात येणार आहे. सर्वांच्या हितासाठी व प्रशासनाच्या सहकार्यासाठी नगर पंचायत समिती नोंदीचा ठराव करणार आहे. त्यानंतर त्याची गावोगावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकार घेणार आहे. त्यामुळे या उपक्रमास सर्व सदस्यांचे पाठबळ आवश्‍यक आहे.

- कांताबाई कोकाटे, सभापती, पंचायत समिती, नगर शहरासह एमआयडीसीमध्ये कामानिमित्त येणारे परप्रांतीय शहराजवळील गावांमध्ये खोल्या भाडेतत्त्वावर घेऊन राहत आहेत. त्यांची नोंदणी आवश्‍यक आहे. त्यासाठी नगर पंचायत समितीने पुढाकार घेऊन ठरावाच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

- रामदास भोर, माजी सभापती, तथा सदस्य, पंचायत समिती, नगर



