अवघडल्या अंगाने व गर्भाच्या ओझ्यामुळे थकल्या भागल्या अवस्थेत ‘ती’ संगमनेरमध्ये फिरत होती

संगमनेर (अहमदनगर) : समाजाच्या विकृतीचे दर्शन घडवीत ती अवघडल्या अंगाने व गर्भाच्या ओझ्यामुळे थकल्या भागल्या अवस्थेत संगमनेर शहरात फिरत होती. झालेल्या अत्याचारामुळे मुळातच मनोरुग्ण असलेली ती अधीकच उध्वस्त झाली होती. तिची विचारपूस करणाऱ्यावरही विश्वास नसल्याने, शिव्याशाप देत, प्रसंगी दगडांचा मारा करीत होती. तिची ही अवस्था पाहून, पोलिस व आधार फाऊंडेशनच्या शिलेदारांनी तिची रवानगी डॉ. राजेंद्र धामणे यांच्या शिंगवे नाईक येथील माऊली प्रतिष्ठानमध्ये केली. शहरातील विद्यानगर परिसरात 20 दिवसांपासून सुमारे 30 ते 35 वर्ष वयोगटातील ही गर्भवती महिला फिरत होती. मनोरुग्ण असतानाही काही विकृत वासनांध लांडग्यांनी केलेल्या अत्याचाराचे फळ पोटात वाढवीत जगाचे भान नसलेली ती मिळेल तो भाकर तुकडा खावून दिवस कंठीत होती. या अत्याचाराच्या मनावर खोलवर झालेल्या जखमांमुळे, कोणी चौकशी करताच अंगावर धावून जात, शिव्याशाप देत दगडांचा मारा करीत होती. स्वतःचे नाव न सांगता गावाचे नाव मालेगाव, गंगाखेड तर कधी आळेफाटा सांगत होती. सहायक पोलिस निरीक्षक नरेंद्र साबळे यांनी तिला मानवतेच्या भावनेतून दोन तीन वेळा उपचारासाठी घुलेवाडीच्या ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले होते. मात्र ती तेथून पळून गेली होती. या महिलेची माहिती डॉ. किशोर पोखरकर यांनी आधार फाउंडेशनचे समन्वयक सोमनाथ मदने, सुखदेव इल्हे यांना सांगितली. त्यांनी याबाबत उपविभागीय पोलिस अधिकारी राहुल मदने यांच्याशी चर्चा केली व या महिलेची व्यवस्था डॉ. राजेंद्र धामणे यांच्या शिंगवे येथील माऊली प्रतिष्ठानमध्ये करण्यासाठी त्यांच्य़ाशी संपर्क केला. काल दुपारी या महिलेला संगमनेर कॉलेज परिसरातून दोन महिला व एक पुरुष पोलिस कर्मचाऱ्यांसोबत समजावून सांगत, रुग्णवाहिकेतून तिची रवानगी करण्यात आली. यावेळी आधारचे समन्वयक पी. डी. सोनवणे, माजी सैनिक लक्ष्मण ढोले आदी उपस्थित होते. या पिडीत मनोरुग्ण महिलेचे दिवस भरत आल्याने रस्त्यावरच प्रसुतीचा धोका होता. त्यामुळे नवजात अर्भकासह तिच्याही जीवीताला धोका असल्याने, तिला वेळेवर डॉ. राजेंद्र धामणे यांच्या इंद्रधनू प्रकल्पात आसरा मिळाला आहे. यापुर्वीही आधार फाऊंडेशनने अशाच रस्त्यावर फिरणाऱ्या चार महिलांना इंद्रधनू प्रकल्पातील हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले आहे. संपादन : अशोक मुरुमकर

