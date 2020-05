पोलिसांनी समज देऊनही येथे झाले दोन बालविवाह 

पाथर्डी : तालुक्‍यातील भारजवाडी येथे दोन अल्पवयीन मुलींचे विवाह करण्यात आले. या गुन्ह्यात दहा जणांविरोधात बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम, तसेच कोविड 19 व साथरोग, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे चाइल्ड लाइन संस्था, जिल्हा बालकल्याण समिती व पाथर्डी पोलिसांनी समज देऊनही हे बालविवाह झाले. याबाबत माहिती अशी भारजवाडी येथे दोन अल्पवयीन मुलींचे विवाह होणार असल्याचे समजल्याने चाइल्ड लाइन संस्थेने पाथर्डी पोलिस, जिल्हा बालकल्याण समिती, महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी व स्थानिक पातळीवरील बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी यांना माहिती देऊन बालविवाह रोखण्याची विनंती केली होती. पाथर्डीचे सहायक पोलिस निरीक्षक दिलीप राठोड यांनी स्वतः भारजवाडी येथे जाऊन बालविवाह करू नये, असे दोन्ही मुलींच्या आई-वडिलांना सांगितले होती. मात्र, तरीही हे विवाह झाल्याची माहिती नगरच्या चाइल्ड लाइन संस्थेला मिळाली. चाईल्ड लाईन संस्थेने कळविल्यानंतर पोलिसांनी खात्री केली, तेव्हा हे दोन्ही बालविवाह 24 मे 2020 रोजी सकाळी नऊ वाजता लावण्यात आल्याचे समजले. दहा जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल पोलिस कर्मचारी अरुण मुरलीधर शेकडे यांनी याबाबत दोन फिर्यादी नोंदवून गुन्हे दाखल केले. पहिल्या गुन्ह्यात मुलीचे वडील बाबासाहेब बापू शेकडे, आई आशाबाई बाबासाहेब शेकडे (रा. भारजवाडी), मुलाचे वडील प्रकाश बेळगे, मुलाची आई (नाव समजले नाही), नवरदेव रोहित प्रकाश बेळगे (रा. आवडी, ता. पैठण, औरंगाबाद); तर दुसऱ्या गुन्ह्यात मुलीचे वडील सुभाष बापू शेकडे, आई उषा सुभाष शेकडे, भाऊ राम सुभाष शेकडे, मुलाचे वडील भास्कर रामकिसन बटुळे, आई (नाव समजले नाही, रा. भारजवाडी) यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. पोलिस झाले फिर्यादी पहिल्या बालविवाहाच्या घटनेत मुलीचे वय 17 वर्ष 11 महिने आहे आणि दुसऱ्या बालविवाहाच्या घटनेत मुलीचे वय 16 वर्षे आहे. पोलिसांनी मुलीच्या आई-वडिलांना घरी जाऊन बालविवाह करू नयेत, असे सांगूनही त्यांनी विवाह केले. पोलिसांनी फिर्यादी होऊन गुन्हे दाखल केले आहेत. याबाबत कायदेशीर कारवाई होईल, असे पोलिस निरीक्षक रमेश रत्नपारखी यांनी सांगितले.

