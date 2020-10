नवरात्रौत्सवातही शक्तीपीठ बंद, भगवती मातेचा दरबार उघडण्याची भाविकांना आस

कोल्हार : साडेतीन शक्तिपीठांचा श्री भगवतीदेवीचा दरबार नवरात्रोत्सवातही बंद राहणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हार-भगवतीपूर देवालय ट्रस्ट व गावकऱ्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यंदा आदिशक्तीचा जागर साध्या पद्धतीने होणार असल्याने भाविकांचा उत्साह मावळला आहे. या वर्षी देवीची पारंपरिक घटस्थापना, पूजाअर्चा व अन्य धार्मिक विधी साधेपणाने केले जाणार आहेत. मंदिरातील सेवेकरी व पुजारीच हे विधी करतील. इतरांना मंदिरात प्रवेश मिळणार नाही. देवीची काकडआरती व सांजारतीला भाविकांना आदिशक्तीच्या दरबारात थांबता येणार नाही, तसेच आरतीच्या वेळी मंदिर परिसरात गर्दी करता येणार नाही. देवीचे दर्शन घेण्यासाठी गाभाऱ्यापर्यंत प्रवेश मिळणार नाही. होम कुंडाजवळील प्रवेशद्वाराजवळ देवीच्या पादुकांवर माथा टेकविण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. परंपरेप्रमाणे कोल्हार व भगवतीपूरच्या पाटलांसह तळी व माळेचा कार्यक्रम, तसेच परगावांहून देवीच्या ज्योती घेऊन येणाऱ्यांना प्रतिबंध राहील. मंदिर व परिसरात घटी बसण्यासाठी महिलांना ट्रस्टने मनाई केली आहे. मंदिर परिसरात दुकाने थाटण्यास मनाई केली आहे. बैठकीला ट्रस्टचे उपाध्यक्ष भाऊसाहेब रघुनाथ खर्डे, ऍड. सुरेंद्र खर्डे, नंदकुमार खांदे, बाळासाहेब दा. खर्डे, श्रीकांत खर्डे, दिनकर कडसकर, प्रा. बापूसाहेब देवकर आदी उपस्थित होते. संपादन - अशोक निंबाळकर

