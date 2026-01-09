Accident News: कन्नड घाटातील भीषण अपघातात शेवगावच्या तिघांचा मृत्यू; चौघे गंभीर जखमी, देवदर्शनासाठी जाताना काळाचा घाला!

शेवगाव : छत्रपती संभाजीनगर-चाळीसगाव रस्त्यावरील कन्नड घाटात बुधवारी (ता. ७) रात्री उशिरा झालेल्या भीषण मोटार अपघातात शेवगाव येथील तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. तसेच अन्य चार तरुण गंभीर जखमी झाले. जखमींवर चाळीसगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी चाळीसगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये घनश्याम रामहरी पिसोटे (वय ३०, रा. तळणी, ता. शेवगाव), शेखर रमेश धुरपते (वय ३१, हल्ली रा. शेवगाव) व तुकाराम रामभाऊ अंभोरे (वय २७, जळगाव, ता. गेवराई, जि. बीड) यांचा समावेश आहे. योगेश तुकाराम सोनवणे (वय २८), अक्षय शिवाजी गिरे (वय २५), ज्ञानेश्वर कांता मोडे (वय २५) व तुषार रमेश घुगे (वय २६, सर्व रा. शेवगाव) हे गंभीर जखमी झाले आहेत..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शेवगाव येथील सातही तरुण मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथे देवदर्शनासाठी निघाले होते. कन्नड घाटातील एका धोकादायक वळणावर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात झाला. अपघातात वाहनाचा पूर्णपणे चक्काचूर झाला..अपघाताची माहिती मिळताच चाळीसगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक नितीन पाटील यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना तातडीने ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मृतदेहांचा पंचनामा करून उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहे. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले, तरी वेग, रस्त्याची परिस्थिती किंवा तांत्रिक बिघाड, या दृष्टीने तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..दरम्यान, गुरुवारी (ता. ८) सायंकाळी ४ ते ५ वाजण्याच्या सुमारास घनश्याम पिसोटे (तळणी, शेवगाव), शेखर धुरपते (मुळगाव जामगाव, ता. पारनेर) व तुकाराम अंभोरे (मूळगाव जळगाव, ता. गेवराई) यांच्यावर शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .लग्नासाठी काढली होती सुटीदुबई येथे नोकरीस असलेला तुकाराम अंभोरे हा लग्नासाठी सध्या सुटीवर जळगाव (ता. गेवराई) या मूळगावी आला होता. आखातवाडे (ता. शेवगाव) येथील नातेवाईकांना भेटण्यासाठी तो शेवगाव येथे आला होता. येथील मित्रांसह उज्जैन येथे देवदर्शनासाठी जात असतानाच त्याचा अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. तरुणांच्या अपघाती मृत्यूमुळे शेवगाव शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.