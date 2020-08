जनता कर्फ्यूबाबत कर्जत शहरामध्ये मतप्रवाह

कर्जत ( अहमदनगर ) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून व्यापारी व नागरिकांच्या वतीने स्वयंफुर्तीने सोमवारी जनता कर्फ्यू पुकारण्यात आला . त्याल्या संमिश्र प्रतिसाद मिळाला . मात्र मंगळवारपासून शहरातील पुन्हा सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू झाले आहेत . काल काही व्यापारी व नागरिकांनी कर्जत शहरात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या , नागरिकांची होणारी गर्दी , मास्क व सानिटायझरच्या वापराकडे दुर्लक्ष यामुळे दहा दिवस जनता कर्फ्यु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता . गेल्या अनेक दिवसांपासून दुकाने व्यवसाय बंद आहेत . तसेच अनेकांचे हातावर पोट आहे . या लॉकडाऊनमुळे मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे . त्यामुळे कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्याबरोबरच या बाबीचा विचार व्हावा , असे अनेकांनी मत व्यक्त केले होते . तसेच जनता कर्फ्यु घ्यायचा की नाही याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह शहरात निर्माण झाले होते . तसेच प्रशासनाच्या वतीने स्वयंफुर्तीने ठेवायचे असेल तर हरकत नाही , असे मत आले होते . अखेर सर्वानुमते कोरोनाबाबत खबरदारी घेत सर्व नियम पाळीत शहरातील सर्व व्यवहार सुरू झाले असून जनता कर्फ्यु अथवा कडकडीत बंद पाळण्यात येणार नाही .

महसूल अथवा नगरपंचायत प्रशासनाच्या वतीने त्याबाबत कुठलेही अवहन अथवा सूचना देण्यात आलेल्या नसून स्वयंफूर्ती ने बंद ठेउ शकता . - नानासाहेब आगळे , तहसीलदार , कर्जत संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Different opinions in Karjat taluka regarding public curfew