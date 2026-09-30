Corruption Case : पूजा खेडकरच्या वडिलांच्या घरावर छापा, कोट्यवधींची बेहिशोबी मालमता; उत्पन्नाच्या १०३ टक्के जास्त माया जमवली कशी?

पाथर्डी, :प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी दिलीप खेडकर यांच्या तालुक्यातील भालगाव येथील निवासस्थानी आज पहाटे नाशिक व अहिल्यानगर येथील लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने छापा टाकला. खेडकर यांच्या विविध मालमत्तेचे कागदपत्रे ताब्यात घेत तपासणी केली. तपासणीत खेडकर कुटुंबाकडे १३ कोटी ३० लाख रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता आढळून आली. याप्रकरणी दिलीप खेडकर व त्यांच्या पत्नी डॉ. मनोरमा खेडकर यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .खेडकर यांच्या संपत्तीची चौकशी करावी, अशी तक्रार अहिल्यानगर येथील पंढरीनाथ शंकर साबळे यांनी २०१२ मध्ये केली होती. या तक्रार अर्जावरून कारवाई करत लाचलुचपत विभागाच्या अहिल्यानगर येथील पोलिस निरीक्षक सविता तांबे यांनी खेडकर पती-पत्नी विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. खेडकर यांनी १९९५ ते २०२३ या कालावधीत केलेल्या व्यवहाराची तपासणी पथकाने केली. कारवाईत नाशिक, अहिल्यानगर आणि पाथर्डी पोलिसांच्या जवळपास चाळीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता..खेडकर हे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळात १९८९ पासून सेवेत होते. मे २०२३ रोजी ते सेवानिवृत्त झाले. मात्र, पथकाने १९९५ ते २०२३ या काळातील मालमत्तेची तपासणी पथकाने केली. त्यांना खेडकर कुटुंबाचे एकूण ज्ञात उत्पन्न १३ कोटी २ लाख ७८ हजार ७७५ रुपये, तर एकूण खर्च १५ कोटी ३३ लाख ७४ हजार ८५५ रुपये असल्याचे आढळून आले. ज्ञात मालमत्तेचे मूल्य १० कोटी ९९ लाख ८५ हजार ६१६ रुपये असल्याचेही आढळले. उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांच्या तुलनेत मालमत्ता व खर्चाची रक्कम १३ कोटी ३० लाख ८१ हजार ६९६ रुपये, म्हणजेच ज्ञात उत्पन्नाच्या सुमारे १०२ टक्के अधिक असल्याचे तपासणीत सिद्ध झाले. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपअधीक्षक अजित त्रिपुटे करत आहेत..खेडकर दाम्पत्याचा कागदोपत्री घटस्फोट खेडकर यांच्या नावावर अहिल्यानगर, पुणे, हवेली, पवई, बारामती, भालगाव, मुळशी, औंध, पनवेल, खरवंडी कासार, शिरूर कासार आदी ठिकाणी स्थावर मालमत्ता कागदपत्रावरून दिसून आली. खेडकर व त्यांच्या पत्नीने कागदोपत्री घटस्फोट घेतला असल्याचे दिसून आले. मात्र, संपत्तीमध्ये दोघेही सामायिक भागीदार असल्याचेही आढळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.