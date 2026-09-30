अहिल्यानगर

Corruption Case : पूजा खेडकरच्या वडिलांच्या घरावर छापा, कोट्यवधींची बेहिशोबी मालमता; उत्पन्नाच्या १०३ टक्के जास्त माया जमवली कशी?

Dilip Khedkar, ACB Raid, ₹13.30 Crore Disproportionate Assets. सेवानिवृत्त प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी दिलीप खेडकर यांच्या भालगाव येथील निवासस्थानी लाचलुचपत विभागाने छापा टाकला. तपासणीत १३ कोटी ३० लाख रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता आढळल्याचे नमूद आहे.
ACB officials inspect the residence of former pollution control officer Dilip Khedkar

ACB officials inspect the residence of former pollution control officer Dilip Khedkar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाथर्डी, :प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी दिलीप खेडकर यांच्या तालुक्यातील भालगाव येथील निवासस्थानी आज पहाटे नाशिक व अहिल्यानगर येथील लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने छापा टाकला. खेडकर यांच्या विविध मालमत्तेचे कागदपत्रे ताब्यात घेत तपासणी केली. तपासणीत खेडकर कुटुंबाकडे १३ कोटी ३० लाख रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता आढळून आली. याप्रकरणी दिलीप खेडकर व त्यांच्या पत्नी डॉ. मनोरमा खेडकर यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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