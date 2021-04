अर्सेनिक गोळ्यावाटपातील गोंधळ भोवणार

नगर ः कोरोना संकटात नागरिकांची प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागात अर्सेनिक गोळ्यांचे वाटप केले. त्यावर अनेकांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई केली जाणार आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने मागील वर्षी आयुष मंत्रालयाने सर्व राज्यांना अर्सेनिक गोळ्यांचे वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्यांनी जिल्हा परिषदांना आदेश देऊन औषधवाटपाबाबत सूचित केले होते. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार गोळ्यांची खरेदी करून त्यांचे वाटप जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात करण्यात आले. वाटप पूर्ण झाल्याचा अहवाल जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे प्रत्येक तालुक्‍यातील गटविकास अधिकाऱ्यांकडून सादर करण्यात आला. असे असताना आता अनेकांनी औषधवाटपावर शंका उपस्थित केल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची जिल्हा परिषदेकडून चौकशी होणार असून, चुकीचे अहवाल देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबाबत सोमवारी ठोस निर्णय होण्याची शक्‍यता सूत्रांनी दिली.

Web Title: The distribution of arsenic pills will lead to action