जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अचानक भेटीची खबर लिक, तहसीलदार प्रगटल्याने चांगलेच सुनावले

श्रीगोंदे (अहमदनगर) : जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेंद्र भोसले (dr. rajendra bhosale) यांनी कोळगाव आरोग्य उपकेंद्राला (kolgaon health sub center) अचानक भेट (visit) दिली. त्यावेळी तेथील वैद्यकीय अधिकारी गैरहजर होतेच शिवाय कोरोनाबाबतच्या कुठल्याही डाटा एन्ट्री येथे उपलब्ध नसल्याने वैतागलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना तहसीलदार प्रदीप पवार हे समोर दिसले. 'माझी अचानक भेट असताना आपल्याला कुठून समजले मी येतोय, कामात तत्परता दाखवा, कोरोनात लोकांना मदत करा 'असे सांगत चांगले काम असणाऱ्या ठिकाणी तरी घेवून चला असे सुनावले. (District collector of ahmednagar dr. rajendra bhosale paid a surprise visit to kolgaon health sub center)

हेही वाचा: 40 वर्षांच्या अविरत मेहनतीनंतर भाजप सत्तास्थानी; अहमदनगर जिल्ह्यात पक्षाची खडतर वाटचाल

जिल्हाधिकारी भोसले, प्रांताधिकारी सुधाकर भोसले यांनी आज तालुक्यातील कोळगाव येथील आरोग्य उपकेंद्राला अचानक भेट दिली. ते आल्याचे समजताच गावातील प्रमुख पुरुषोत्तम लगड, बाळासाहेब नलगे, अमित लगड, मधूकर लगड, सुधीर लगड हे प्रमुख तेथे आले. वैद्यकीय अधिकारी तेथे उपस्थितीत नव्हते. सध्या कोरोनाचा काळ असल्याने सगळ्यांनी मुख्यालयात थांबण्याचे आदेश असतानाही ते गैरहजर असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी तहसीलदार पवार तेथे पोचले. त्यांना पाहताच जिल्हाधिकारी म्हणाले, अहो मी अचानक भेटीला आलो आहे, तरी आपण येथे हजर कसे त्यावर पवार यांनी 'आम्हीही भेटी देतोय' असे म्हणताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा योगायोग नाही, आपण कोरोनातील कामात लक्ष द्यायला हवे असे सांगत उपकेंद्रातील कामकाज पाहायला सुरुवात केली.

त्यावेळी महत्वाचे कुणीच तेथे उपस्थितीत नसल्याने सगळाच गोंधळ उडाला. काही लोक कोरोना चाचणी करण्यासाठी आले होते. मात्र कुठल्याही नोंदी न सापडल्याने जिल्हाधिकारी संतापले. तहसीलदार पवार यांना फैलावर घेत तुमचे लक्ष नसून कामाची पध्दत सुधारा असा सल्लाही दिल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली. कोळगाव येथील कोविड सेंटर पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त करतानाच तेथे वैद्यकीय अधिकारी व सफाई कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याची तहसीलदारांनी सूचना केली.

(District collector of ahmednagar dr. rajendra bhosale paid a surprise visit to kolgaon health sub center)