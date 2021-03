शेवगावातील कोरोनास्थितीची जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली माहिती

शेवगाव : जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी शेवगाव तहसील कार्यालयात तालुक्यातील प्रशासनाचा आढावा घेतला. महसूल विभाग, नगर परीषद, आरोग्य विभाग व पंचायत समितीच्या वार्षिक कामकाजाची संबंधित विभाग प्रमुखांकडून माहिती घेत त्यांना कारभार अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या सूचना केल्या. गुरूवारी जिल्हाधिकारी भोसले यांनी तहसील कार्यालयात तालुक्यातील सर्व शासकीय विभाग प्रमुखांची टप्याटप्याने बैठक घेतली. यावेळी प्रांताधिकारी देवदत्त केकाण, तहसीलदार अर्चना भाकड- पागिरे, गटविकास अधिकारी महेश डोके, मुख्याधिकारी अंबादास गर्कळ, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सलमा हिराणी, ग्रामिण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. रामेश्वर काटे, नायब तहसीलदार मयूर बेरड, डॉ. दीपक परदेशी आदी प्रमुख उपस्थित होते. सर्व प्रथम शासनाच्या महसुली उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी राबवण्यात येणा-या विविध उपाय योजनाबाबत महसुल प्रशासनातील तलाठी, मंडलाधिका-यांची बैठक घेतली. त्यामध्ये जिल्हयाच्या वसुलीमध्ये शेवगाव तालुक्याचा घसरलेला क्रमांक लक्षात आणून देत वसुलीसाठी सक्त ताकीद देण्यात आली. आगामी नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर शहरातील मतदार याद्या, त्यावरील हरकती, वसुली, अतिक्रमण, पाणीपुरवठा याबाबत प्रशासक देवदत्त केकाण, मुख्याधिकारी गर्कळ यांच्याकडून माहिती घेतली. पंचायत समितीतील विविध योजनांच्या वर्षभरातील अमलबजावणीचा गटविकास अधिकारी डोके यांच्याकडून आढावा घेतला. कोरोना संसर्गाच्या दुस-या टप्प्यातील वाढत्या प्रादुर्भावाबाबत आरोग्य विभागाकडून कोवीड सेंटर, तेथील रुग्णसंख्या, लसीकरण मोहीम याबाबत आरोग्य अधिकारी डॉ. हिराणी, डॉ. काटे यांच्याकडून आढावा घेतला. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक सतर्क राहण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी भोसले यांनी दिल्या. बैठकीनंतर जिल्हाधिका-यांनी शहरातील कोरडे वस्ती भागातील रोटरी क्लबने उभारलेल्या आक्सीजन पार्कला भेट दिली. त्यावेळी रोटरी क्लबचे अध्यक्ष प्रा. किसन माने, डॉ. सजंय लड्डा, डॉ. गणेश चेके, डॉ. मनिषा लड्डा यांनी उपक्रमाची माहिती दिली. मुलांच्या शासकीय वस्तीगृहात प्रशासनाने सुरू केलेल्या कोविड सेंटरला भेट देवून तिथल्या व्यवस्थेची पाहणी केली.



Web Title: District Collector took information about the corona situation in Shevgaon