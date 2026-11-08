अहिल्यानगर

Diwali Traffic: पुणे-नाशिक महामार्गावर रांगा ;दिवाळीसाठी गावाकडे धाव ; हिवरगाव पावसा टोलनाक्यावरील स्थिती

Diwali Traffic Rush : दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे गावी जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढल्याने पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांची मोठी गर्दी झाली. पुण्याकडून नाशिकच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांच्या लांब रांगा हिवरगाव पावसा टोलनाक्यावर पाहायला मिळाल्या.
Vehicles queue up at Hivargaon Pawasa toll plaza as people travel home for Diwali.

Vehicles queue up at Hivargaon Pawasa toll plaza as people travel home for Diwali.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर: दिवाळी सणानिमित्त शाळा-महाविद्यालयांना सुट्या लागल्याने, तसेच लक्ष्मीपूजनाचा सण अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपल्याने नागरिकांची आपापल्या गावी जाण्यासाठी मोठी लगबग सुरू झाली आहे.

नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणानिमित्त पुणे परिसरात वास्तव्यातील अनेक नागरिक दिवाळी आपल्या कुटुंबीयांसमवेत साजरा करण्यासाठी गावाकडे रवाना होत आहेत. याचा परिणाम पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीवर दिसून येत आहे. शनिवारी (ता. ७) सकाळपासून या महामार्गावर हजारो वाहनांची गर्दी झाली होती. पुण्याकडून नाशिकच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठी असल्याने महामार्गावर वाहनांची गर्दी झाली होती.

Loading content, please wait...
Traffic
Pune Nashik Highway
Ahilyanagar
Pune Nashik highway news