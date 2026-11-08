Diwali Traffic: पुणे-नाशिक महामार्गावर रांगा ;दिवाळीसाठी गावाकडे धाव ; हिवरगाव पावसा टोलनाक्यावरील स्थिती

संगमनेर: दिवाळी सणानिमित्त शाळा-महाविद्यालयांना सुट्या लागल्याने, तसेच लक्ष्मीपूजनाचा सण अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपल्याने नागरिकांची आपापल्या गावी जाण्यासाठी मोठी लगबग सुरू झाली आहे.नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणानिमित्त पुणे परिसरात वास्तव्यातील अनेक नागरिक दिवाळी आपल्या कुटुंबीयांसमवेत साजरा करण्यासाठी गावाकडे रवाना होत आहेत. याचा परिणाम पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीवर दिसून येत आहे. शनिवारी (ता. ७) सकाळपासून या महामार्गावर हजारो वाहनांची गर्दी झाली होती. पुण्याकडून नाशिकच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठी असल्याने महामार्गावर वाहनांची गर्दी झाली होती..दिवाळी हा आनंदाचा आणि कुटुंबीयांसोबत एकत्र येण्याचा सण असल्याने दरवर्षी या काळात परगावी नोकरी व व्यवसायानिमित्त राहणारे नागरिक आपल्या मूळ गावी परततात. यंदाही दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी गावाकडे जाण्यासाठी प्रवास सुरू केला आहे. शाळांनाही सुट्या लागल्याने अनेक कुटुंबे मुलांसह खासगी वाहनांतून प्रवास करत आहेत. त्यातच रविवारी (ता. ८) लक्ष्मीपूजन असल्याने शनिवारी सकाळपासून पुणे-नाशिक महामार्गावर वाहनांची वर्दळ वाढल्याचे चित्र दिसून आले..पुण्याकडून नाशिकच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांची संख्या तुलनेने अधिक होती. यामध्ये खासगी चारचाकी कारचा समावेश होता. अनेक कुटुंबे दिवाळीच्या खरेदीसह फराळाचे साहित्य आणि इतर सामान घेऊन आपल्या गावी जात असल्याचे चित्र पहावयास मिळत होते. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतुकीचा भार वाढला होता..दिवाळीच्या सणानिमित्त गावी जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढल्याने पुणे-नाशिक महामार्गावर सणासुदीच्या उत्साहाचे चित्र पहायला मिळत आहे.टोल भरण्याची लगबगवाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे हिवरगाव पावसा येथील टोलनाक्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. टोल भरण्यासाठी वाहनचालकांना रांगेतून पुढे जावे लागत असल्याने या ठिकाणी वाहनांची गर्दी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.