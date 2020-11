पोस्टातील बचत खात्याबाबतचा नवीन नियम माहितीय का?

नगर ः पोस्ट खात्याने बचत खात्याबाबत नवीन नियमावली आणली आहे. त्यामुळे बचत खाते असणाऱ्यांना थोडा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागेल.सेव्हिंग खात्यातील रकमेविषयी हा नियम आहे. पोस्टाच्या बचत खात्यात सध्या सर्वात कमी रकमेची मर्यादा ही 50 रुपये आहे. मात्र, आता 11 डिसेंबरपासून या बचत खात्यात किमान पाचशे रुपये असणे आवश्‍यक आहे. पोस्ट ऑफीसमधील ज्या बचत खातेदारांच्या खात्यावर पाचशे रुपयांपेक्षा कमी रक्कम आहे, त्यांनी 11 डिसेंबरपर्यंत त्यांच्या खात्यातील शिल्लक रक्कम कमीत कमी रुपये पाचशे किंवा त्यापेक्षा जास्त राहील, याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन नगर डाक विभागाचे वरिष्ठ अधीक्षक जे. टी. भोसले यांनी केले आहे. ज्या खातेदारांच्या बचत खात्यातील रक्कम 11 डिसेंबरनंतर पाचशे रुपयांपेक्षा कमी असेल तर असा बचत खात्यातून मेंटेनन्स चार्जेस म्हणून शंभर रुपये व कर एवढी रक्कम वजा केली जाईल. खात्यातील शिल्लक रक्कम जर 100 रुपयांपेक्षा कमी असेल तर अशी बचत खाती प्रणालीमधून आपोआप बंद होतील, याची खातेदारानी नोंद घ्यावी, असे कळविण्यात आले आहे.

पाचशे रुपयांपेक्षा कमी रक्कम शिल्लक असलेल्या खातेदारांनी त्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी 11 डिसेंबरपर्यंत बचत खात्यात किमान पाचशे रुपये शिल्लक राहतील, याची दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अहमदनगर

