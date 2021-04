नेवाशाच्या जैन स्थानक जिर्णोद्धारासाठी ११ लाखाची देणगी

नेवासे (अहमदनगर) : येथील थोर स्वांतत्रसेनानी स्वर्गीय पनालाल मुनोत (नेवासकर) यांच्या पत्नी स्वर्गीय रमादेवी यांच्या ९ व्या स्मृतीपदिनानिमित्त मुनोत परिवाराच्या वतीने नेवासे येथील जैन स्थानकाच्या जिर्णोद्धारासाठी ११ लाख ११ हजार रुपयांची देणगी दिली आहे. नेवासे बुद्रुक येथील रहिवासी व सध्या पुणे येथे स्थायिक असलेले उद्योगपती रविंद्र मुनोत यांनी मदतीचा धनादेश राजेंद्र मुथ्था यांच्या हस्ते जीर्णोद्धार समितीचे अध्यक्ष रसिक मुनोत, खजिनदार दिलीप चुत्तर, सदस्य मोहन मुनोत, सूर्यकांत गांधी, विजय गांधी यांच्याकडे सुपूर्त केला.



यावेळी प्रकाश गुंदेचा, पोपट मुनोत, अँड.दिलीप चंगेडीया, सुरेश चुत्तर, जयकुमार गुगळे, मनोज मुनोत, उद्योजक अभय गुगळे, सागर गांधी, वैभव नहार, गौरव गुगळे उपस्थित होते.

