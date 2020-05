लॉकडाउनमध्येही साईबाबा मालामाल...भक्तांकडून इतक्या कोटींची देणगी

शिर्डी : कोरोनाच्या संकटामुळे 17 मार्चपासून साईबाबांचे समाधी मंदिर दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात आले असतानाही 17 मार्च ते तीन मेदरम्यान साईभक्‍तांकडून ऑनलाइन दोन कोटी 53 लाख 97 हजार 778 रुपये देणगी प्राप्त झाल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी आज दिली. डोंगरे म्हणाले, ""कोरोना प्रादुर्भाव आणि लॉकडाउनमुळे 17 मार्चपासून साईबाबांचे समाधी मंदिर दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात आले आहे. हेही वाचा - दारूसाठी एक किलोमीटर लागली रांग या काळात टाटा स्काय, संस्थान संकेतस्थळ व मोबाईल ऍपद्वारे थेट ऑनलाइन दर्शनाचा लाभ साईभक्‍त घरबसल्या घेत आहेत. यामध्ये टाटा स्कायवर सुमारे 35 लाख साईभक्‍त ऍक्‍टिव्हेट असून, एक लाख 12 साईभक्‍तांनी संस्थानचे मोबाईल ऍप डाउनलोड केलेले आहे. संकेतस्थळावर रोज सुमारे 8 ते 9 हजार साईभक्‍त भेट देत आहेत. श्री साईबाबांचे मंदिर साईभक्‍तांना दर्शनासाठी बंद असले, तरीही साईभक्‍तांनी बाबांना दक्षिणा देण्याची परंपरा सुरू ठेवली आहे. जगाच्या व देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून साईभक्‍त संकेतस्थळाद्‌वारे व मोबाईल ऍपद्वारे ऑनलाइन देणगी संस्थानला पाठवत आहेत. 17 मार्च ते 3 मे अशा 48 दिवसांच्या कालावधीत साईभक्‍तांकडून ऑनलाइनद्वारे दोन कोटी 53 लाख 97 हजार 778 रुपये देणगी संस्थानला प्राप्त झाली आहे.''

Web Title: Donation of Rs 2.5 crore to Sai Baba even in lockdown