अहिल्यानगर

Social Service Legacy: डॉ. भावना–अरविंद शेळके दांपत्याची पाच दशकांची निरपेक्ष सेवा; भिंगारमधील घर स्नेहालयाच्या सामाजिक उपक्रमांसाठी समर्पित

डॉ. भावना व डॉ. अरविंद शेळके यांच्या पाच दशकांच्या निरपेक्ष वैद्यकीय सेवेला अभिवादन; मुलांनी भिंगारमधील पितृगृह स्नेहालयाच्या सामाजिक उपक्रमांसाठी समर्पित करून समाजास नवी प्रेरणा
Legacy of Compassion: Dr. Shelke's Children Donate Parental Home for Social Causes

मार्तंड बुचूडे
Updated on

पारनेर : डॉ.भावना आणि डॉ. अरविंद शेळके दांपत्याने मागील 5 दशके अहिल्यानगरच्या पंचक्रोशीतील रुग्णांची आणि वंचितांची आपल्या ज्ञान आणि क्षमतांद्वारे निरपेक्ष सेवा केली. त्यांच्या संस्कारांना स्मरून त्यांची मुलगी डॉ. कविता करीर आणि मुलगा समीर यांनी डॉ शेळके यांचे भिंगार येथील घर सामाजिक उपक्रमासाठी नूकतेच समर्पित करून एकाद्भुत प्रेरणा समाजाला दिल्याचे प्रतिपादन नगर जिल्ह्याचे माजी पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी केले.

