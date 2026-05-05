Social Service Legacy: डॉ. भावना–अरविंद शेळके दांपत्याची पाच दशकांची निरपेक्ष सेवा; भिंगारमधील घर स्नेहालयाच्या सामाजिक उपक्रमांसाठी समर्पित

पारनेर : डॉ.भावना आणि डॉ. अरविंद शेळके दांपत्याने मागील 5 दशके अहिल्यानगरच्या पंचक्रोशीतील रुग्णांची आणि वंचितांची आपल्या ज्ञान आणि क्षमतांद्वारे निरपेक्ष सेवा केली. त्यांच्या संस्कारांना स्मरून त्यांची मुलगी डॉ. कविता करीर आणि मुलगा समीर यांनी डॉ शेळके यांचे भिंगार येथील घर सामाजिक उपक्रमासाठी नूकतेच समर्पित करून एकाद्भुत प्रेरणा समाजाला दिल्याचे प्रतिपादन नगर जिल्ह्याचे माजी पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी केले..यावेळी भिंगार छावणी मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पल्लवी विजयवंशी, भिंगार डॉक्टर संघटनेचे अध्यक्ष श्रीकांत गांधी, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अहिल्यानगर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. सी. डी. मिश्रा, ज्येष्ठ स्त्री रोग तज्ञ डॉ. शैलजा निसळ आणि एचआयव्ही एड्स बाधितांसाठी गेली चार दशके कार्यरत डॉ. मार्सिया वॉरन , स्वामी विवेकानंद जनकल्याण प्रबोधिनीचे संस्थापक प्रमोद मुळे, जनकशेठ अहुजा , डॉ. प्रीती आणि डॉ. हेमंत देशपांडे , डॉ.सुचित तांबोळी,भूलतज्ञ डॉ. संगीता आणि डॉ.शिरीष कुलकर्णी, रेडिओलॉजिस्ट डॉ. स्वाती आणि डॉ. सुहास घुले आदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते..स्नेहालय संस्थेस डॉ. शेळके यांच्या दोन्ही मुलांनी आपल्या आई-वडिलांची वास्तू सेवाकार्यासाठी सुपूर्द केली. येथे संकटग्रस्त महिलांसाठी स्नेहाधार हेल्पलाइन, कुटुंब स्वास्थ्य आणि समुपदेशन केंद्र, किशोरवयीन मुला-मुलींसाठी करियर गायडन्स आणि समुपदेशन , अभ्यासिका, वैद्यकीय तपासणी आणि सेवा प्रशिक्षण शिबिरे असे उपक्रम राबवले जाणार असल्याची माहिती स्नेहालयाच्या जयाताई जोगदंड आणि डॉ.प्रीती भोम्बे यांनी दिली..वडारवाडी गावाच्या हद्दीत विजय लाईन्स रस्त्यावर, कावेरी रुग्णालया शेजारी हे केंद्र आहे.भिंगार छावणी ,नागरदेवळे, वडारवाडी, आलमगीर , मेहेकरी, शहापूर या गावांच्या पंचक्रोशीसाठी स्नेहालयाचे हे केंद्र काम करील. यावेळी डॉ. शैलजा मिसळ म्हणाल्या की, डॉ. भावना आणि डॉ. अरविंद शेळके यांनी गरीब आणि गरजू रुग्णांची सेवा करताना रुग्णाकडून कधीच आर्थिक अपेक्षा ठेवल्या नाहीत. कॅन्टोन्मेंट हॉस्पिटलची जबाबदारी सांभाळत असताना बाहेरच्या जिल्ह्यांमधील गरीब आणि भटके विमुक्त समाजाचे लोक अनेकदा प्रसुतीसाठी या हॉस्पिटलच्या परिसरात तळ ठोकत. तेव्हा कोण , कुठला असा विचार न करता शेळके दांपत्याने अहोरात्र आपले कर्तव्य निभावले. अत्यल्प संसाधने आणि मनुष्यबळ असताना रुग्णांचा विश्वास त्यांनी सार्थ ठरवला..स्वामी विवेकानंद जनकल्याण प्रबोधिनी, रोटरी क्लब, वैद्यकीय व्यावसायिकांची संघटना , भिंगार मधील कार्ड क्लब, अहमदनगर क्लब अशा संस्थांचे विश्वस्त आणि देणगीदार म्हणूनही शेळके दांपत्याची निरपेक्ष भूमिका या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी आवर्जून नमूद केली..डॉ. अरविंद शेळके यांची बहीण सुलक्षणा कार्येकर यांनी सांगितले की, कुटुंबात कोणाचाही आधार नसल्याने पाथर्डी गावातील मामा वसंतराव आणि प्रसन्नकुमार शेवाळे यांच्या कुटुंबाने शेळके भावंडांना सांभाळले..लोकांची सेवा करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणून डॉक्टर होण्याची प्रेरणा या दोन्ही मामांनी दिली आणि मदतही केली. ज्या समाजाच्या जीवावर आपण विकसित होतो, त्याला कधी विसरू नये हा डॉ.शेळके यांचा संस्कार त्यांच्या मुलाने आणि मुलीने त्यांच्या स्मरणार्थ सेवाकार्य उभे करून सार्थ ठरवला, असे श्रीमती कार्येकर म्हणाल्या.डॉ. अंशू मुळे यांनी आभार मानले.