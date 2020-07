वीज उपकेंद्रात पाणीच पाणी... नगर जिल्ह्यातील आठ गाव अंधारात 

कोल्हार (अहमदनगर) : कोल्हार खुर्द (ता. राहुरी) येथील महावितरणच्या 33 बाय 11 केव्ही वीज उपकेंद्रात अतिवृष्टीमुळे शिरणारे पाणी थांबविण्यासाठी केंद्रास लागून असलेल्या गटारात अडलेला नैसर्गिक प्रवाह तातडीने मोकळा करण्याची आवश्‍यकता आहे. पाणी अडल्यामुळे वीज केंद्राचे नुकसान होते. शिवाय या केंद्रावरील आठ गावाचा वीजप्रवाह दीर्घकाळ खंडित ठेवावा लागतो. हा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडण्यासाठी गटारात मोठ्या आकाराच्या जादा नळ्या टाकण्याबरोबरच गटाराची रुंदी व खोली तातडीने वाढविणे अवश्‍यक आहे. ग्रामपंचायतीकडे अनेकदा तक्रारी करूनही वर्षानुवर्षाचा हा प्रश्‍न प्रलंबित असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. नगर- मनमाड रस्त्यास लागून हे विज उपकेंद्र आहे. या केंद्रातून कोल्हार बुद्रुक,भगवतीपूर व कोल्हार खुर्द या प्रमुख गावांसह परिसरातील आठ गावांना वीज पुरवठा होतो. दोन दिवसापूर्वी झालेल्या जोरदार पावसाचे अचानकपणे आलेले पाणी रस्त्यावरून वाहत केंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून, कुंपणातून तसेच रोहित्रे व अन्य यंत्रणा उभ्या केलेल्या यार्डमधून नियंत्रण कक्षात शिरले. पाण्यामुळे केंद्राच्या कार्यालयातील कपाटातील दप्तरही भिजले होते. उपकेंद्रातील पाणी उपसण्यासाठी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी एका शेतकऱ्यांकडून विजेचा पंप आणून पाणी बाहेर काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु केले. अतिवृष्टीमुळे कोल्हार खुर्द, चिंचोलीफाटा, पाटीलवाडी, घोगरे वस्ती, सावतानगर, लोंढेवस्ती, या भागातील येणार सर्व पाणी या गटारातून वाहते. परंतु गटारात एकाच सिमेंटची नळी असून ती अरुंद व्यासाची आहे. पाण्याचा प्रवाह पूर्णपणे मोकळा करून दिल्याशिवाय पाणी पुढे ओढ्याला जाणार नाही. उपकेंद्रात शिरणाऱ्या पाण्याचा प्रश्नही सुटणार नाही. दीड वर्षापूर्वी ग्रामपंचायतीने गटारातील गाळ उपसला होता. परंतु तो उपाय जुजबी ठरला आहे. केंद्रात पावसाचे पाणी घुसल्यामुळे शुक्रवारी सायंकाळी वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला होता. साचलेले पाणी उपसण्याचे काम सुरु केले. दरम्यान महावितरणचे कनिष्ट अभियंता डी. जी. गाडे व इतर कर्मचाऱ्यांनी उपकेंद्रात पाणी असतानाही जीव धोक्‍यात घालून काल रात्री साडेअकराच्या सुमारास वीजपुरवठा सुरळीत केला. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय टळली. संपादन- सुस्मिता वडतिले

