कोरोना रूग्णांअभावी महापालिकेने केली सर्व कोविड सेंटर बंद

नगर ः शहरातील कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने कमी होत असल्याने महापालिकेने शासकीय तंत्रनिकेतनमधील रोटरी कोविड सेंटर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेचे बंद झालेले हे दुसरे कोविड सेंटर आहे. शहरातील कोरोना रुग्णांची कमी होणारी संख्या, तालुका पातळीवर सुरू झालेले कोविड सेंटर व होम आयसोलेशनमुळे शहरातील कोविड सेंटरमधील रुग्णसंख्या कमी झाली. शहरात कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्या रुग्णांची संख्याही कमी झाली आहे. शहरातील कोविड सेंटरमध्ये रुग्णसंख्या कमी झाल्याने महापालिकेने आनंद लॉननंतर आता शासकीय तंत्रनिकेतनमधील रोटरी कोविड सेंटरही बंद केले. हे कोविड सेंटर 72 दिवस चालले. त्यात 1524 रुग्णांनी उपचार घेतले. कोविड सेंटरसाठी महापालिकेने शासकीय तंत्रनिकेतनमधील मुले-मुलींची वसतीगृहे ताब्यात घेतली होती. ही वसतीगृहे सॅनिटाईज केली आहेत. मात्र, अजूनही ती महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. शहरातील आयुर्वेद कॉलेजमधील गुरूआनंद कोविड सेंटरही कॉलेज प्रशासनाने बंद केले. आता शहरातील खासगी हॉस्पिटलव्यतिरिक्‍त नटराज हॉटेल, जैन पितळे बोर्डिंग, बूथ हॉस्पिटल व कर्मयोगी सेंटर येथे कोविड सेंटर सुरू आहेत. नगर शहरात आता महापालिकेचे एकही कोविड सेंटर सुरू नाही. कोरोना रूग्ण सापडत नसल्याने संसर्ग थांबला असे वाटत असले तरी नागरिकांनी दुर्लक्ष करू नये, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

Web Title: Due to lack of corona patients, the corporation closed all the covid centers