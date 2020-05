शहरातील आठ ओढे-नाले गायब

नगर : शहरात सध्या महापालिकेकडून पावसाळ्यापूर्वी ओढे-नाले सफाईचे काम सुरू आहे. यात महापालिकेच्या बांधकाम व नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शहरातील सर्व ओढ्या-नाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यास सुरवात केली आहे. यात आठ ओढे-नालेच गायब झाल्याचे आज समोर आले. या ओढ्या-नाल्यांवर काही ठिकाणी अतिक्रमणे, तर काही ठिकाणी भराव टाकल्याचे आढळून आले. ओढ्या-नाल्यांतील या बांधकामांना महापालिकेकडूनच बांधकामाची परवानगी मिळाल्याची बाब समोर आली आहे. दोन दिवसांत शहरातील सर्व ओढ्या-नाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून या संदर्भातील अहवाल हे पथक महापालिका आयुक्‍त श्रीकांत मायकलवार यांच्याकडे सोपविणार आहे. दर वर्षीप्रमाणे महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी शहरातील ओढे-नाल्यांची साफसफाई सुरू केली. त्यातील झाडे-झुडपे, गाळ, कचरा काढण्याचे काम सुरू आहे. शहरातील सर्व ओढे-नाल्यांसह गटारांचे सर्वेक्षण करून ते साफ करण्याची मागणी आमदार संग्राम जगताप यांनी दोन दिवसांपूर्वी आयुक्‍त मायकलवार यांच्याकडे केली. त्यानुसार शहरात सध्या ओढ्या-नाल्यांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. सावेडी उपनगर, सारसनगर व केडगावमधील ओढे-नाले सर्वेक्षण करत असताना गुगल मॅपमध्ये व भूमापन विभागाच्या नकाशांवर दिसणारे ओढे-नाले आठ ठिकाणी गायब झाल्याचे आढळून आले. विशेष म्हणजे या अतिक्रमणांना महापालिकेकडूनच बांधकामाची प्रशासकीय मान्यताही मिळाल्याची बाब उघड झाली आहे. काही ठिकाणी या ओढ्या-नाल्यांचा प्रवाह भराव टाकून अरुंद केल्याचे समोर आले आहे.



आयुक्‍तांनाही कळाले

शहरात 15 दिवसांपूर्वी ओढे-नालेसफाई कामापूर्वी आयुक्‍त मायकलवार यांनी शहरातील सावेडी भागातील काही ओढ्या नाल्यांची पाहणी केली. त्या वेळी त्यांना ओढ्या-नाल्यांत भराव व अतिक्रमणे झाल्याची बाब निदर्शनास आली. त्यानुसार त्यांनी नालेसफाई करताना अतिक्रमणे काढण्याचे निर्देशही महापालिकेच्या बांधकाम विभागाला दिले आहेत.

