मुळा कारखान्याची निवडणूक बिनविरोध; जलसंधारण मंत्री गडाखांच्या प्रयत्नास यश

सोनई (अहमदनगर) : जेष्ठ नेते यशवंतराव गडाख संस्थापक असलेल्या मुळा सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी बिनविरोध झाली आहे. यामध्ये जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाखांची भूमिका महत्वाची ठरली. कोरोना संसर्ग काळात पुढे ढकलेल्या 'मुळा'च्या निवडणुकीकरीता अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. २१ जागेसाठी २१ उमेदवारांचे अर्ज राहिल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी श्रीनिवास अर्जन यांनी ही निवडणूक बिनविरोध झाल्याचे जाहिर केले. बिनविरोध निवड झालेले संचालक याप्रमाणे सोनई गट-शंकरराव गडाख, कारभारी डफाळ, घोडेगाव गट-बाबुराव चौधरी, लक्ष्मण पांढरे, खरवंडी गट-भाऊसाहेब मोटे, बापुसाहेब शेटे, करजगाव गट-संजय जंगले, बबन दरंदले, दामोधर टेमक, नेवासे गट- निलेश पाटील, नारायण लोंखडे, बाबासाहेब भणगे, प्रवरासंगम-बाळासाहेब पाटील, बाळासाहेब गोरे, कडूबाळ कर्डिले, अनुसूचित जाती जमाती-कडूबाळ गायकवाड, महिला प्रतिनिधी- तारा सुखदेव पंडीत, अलका रंगनाथ जंगले, इतर मागासवर्गीय-बाळासाहेब बनकर, मागास प्रवर्ग-बाळासाहेब परदेशी.



