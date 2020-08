म्हणून केली आहे निळवंडे जलाशयावर विद्युत रोषणाई

अकोले ( अहमदनगर ) : निळवंडे जलाशयावर विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे . अभियंता मनोज डोके यांनी यासाठी नियोजन केले होते . कोरोनाची पार्श्वभूमी असताना ही विद्युत रोषणाई का करण्यात आली . याचा तपशील समजू शकला नाही . मात्र या प्रकल्पात कार्यरत असलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी सोशल मीडियावर जोरदार मार्केटिंग केले आहे , असे का करण्यात आले . याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू आहे .

निळवंडे जलाशय ९० टक्के भरले असून या जलाशयातून २००० क्युसेक्सने विसर्ग सुरू आहे . त्यामुळे निळवंडे येथील वीज प्रकलपही सुरू झाला आहे . माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी या धरणाचे आधी पुनर्वसन मग धरण असा राज्यात पिचड निळवंडे पॅटर्न सुरू झाला . सर्व राज्यात आदर्श पुनर्वसन झालेला हा प्रकल्प असून जलाशय भरण्याची अंतिम प्रक्रिया सुरू झाली आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Electric lighting on the Nilwande reservoir in Akole taluka