वीज पडून शेतकऱ्याच्या अकरा शेळ्या ठार

टाकळी ढोकेश्वर : वारणवाडी (ता.पारनेर) येथे

येथे गुरूवारी (ता. २३) सायंकाळी पाचच्या सुमारास

झालेल्या पावसात वीज पडुन पोपट हांडे या शेतक-याच्या ११ शेळ्या मृत्युमुखी पडल्या. सायंकाळी मळ्यामध्ये शेळ्या चारत असताना मुसळधार पाऊस सुरू झाला. त्यात वीज पडून ११ शेळ्या मृत्युमुखी पडल्या आहेत. जवळपास अडीच लाख रुपयाचे नुकसान झाले आहे. याबाबत पंचनामा करण्यात आला आहे. त्यामुळे तातडीने या शेतक-यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून भरपाईची मागणी संघर्ष ग्रुपचे प्रकाश गाजरे व भुमीपुत्र संघटनेच्या वतीने संतोष हांडे यांनी आमदार निलेश लंके व तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्याकडे केली आहे. तालुक्यामध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वारणवाडी येथे हांडेवाडा परिसरात शेळ्या चारायला गेल्या असता मेंढपाळ पोपट कोंडीबा हांडे राहणार वारणवाडी (हंडेवाडा) हे मळ्यामध्ये शेळ्या चारत असताना अचानक पाऊस व वारे सुरू झाले. त्यातच शेळ्यांच्या अंगावर वीज पडून या ११ शेळ्या जागीच दगावल्या. संततधार पाऊस थांबल्यानंतर गुरूवारी रात्री११ च्या सुमारास पंचनामा करण्यात आला. यावेळी टाकळी ढोकेश्वर चे पशुधन अधिकारी डॉ. नितीन गाडीलकर डॉ.गंगाधर धरम, सरपंच गंगुबाई हरिभाऊ पिंगळे, तलाठी ए.बी येवले ग्रामसेवक प्रशांत आहिरे उपस्थित होते. वीज पडून ११ शेळ्या मृत्युमुखी पडल्यामुळे मेंढपाळाचे मोठे आर्थिक नुस्कान झाले आहे. त्याला शासकीय पातळीवरून मदत मिळावी, अशी मागणी परिसरात व्यक्त होत आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

