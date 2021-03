'झेडपी'च्या माध्यमातून अधिकाधिक विकासकामे करण्यासर भर

अकोले (अहमदनगर) : तालुक्यातील देवठाण गटातील गणोरे गाव लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठे असल्याने या गावात जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अधिकाधिक विकासकामे करण्याचा मानस असल्याचे जिल्हा परिषदेतील भाजपाचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी सांगितले. जिल्हा परिषद सेस फंडातून १ हजार २०० मीटर लांबीच्या २० लाख रुपये खर्चाच्या शिंदेवाडी ते पिंपळगाव निपाणी रस्त्याचा शुभारंभ त्यांचे हस्ते झाला.यावेळी झालेल्या सभेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पं.स.सदस्य नामदेव आंबरे हे होते. यावेळी बोलताना जालिंदर वाकचौरे म्हणाले,गणोरे गावात पायाभूत सुविधांची निर्मिती करताना काही रस्त्यांची कामे केली.वैयक्तिक लाभाच्याही अनेक योजना जि.प.मार्फत देण्यात आल्या.रस्ता ही सुविधा सर्वांच्याच प्रगतीची साधन असल्याने गणोरे गावातील सर्व नागरिक हेवेदावे विसरुन सहकार्य करतात ही बाब दखलपात्र असल्याचेही जालिंदर वाकचौरे म्हणाले. या कार्यक्रमास अमृतसागरचे संचालक रामदास आंबरे, खविसचे उपाध्यक्ष बाबासाहेब वाकचौरे, आंबादास दातीर,बाळासाहेब शिंदे,राजेंद्र आंबरे,संतोष आंबरे,सुभाष दातीर,आण्णासाहेब दातीर,कोंडीबा दातीर,अशोक आंबरे,प्रताप आंबरे,दादापाटील आहेर,गणपत दातीर,अशोक आहेर,मदन आंबरे,वाल्मिक देशमुख,पत्रकार ज्ञानेश्वर खुळे,वाल्मिक देशमुख,सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अभियंता पी.एन.वाकचौरे,ग्रामविकास अधिकारी एकनाथ ढाकणे,ठेकेदार पानसरे आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.यावेळी सेवानिवृत्त झाल्याबद्दल अभियंता पी.एन.वाकचौरे यांचा गणोरे ग्रामस्थांनी सत्कार केला. संपादन : अशोक मुरुमकर

