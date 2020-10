नगर झेडपीतील कर्मचारी बदल्या होऊनही जागचे हलेनात

नगर ः जिल्हा परिषदेतील विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया ऑनलाइन पध्दतीने राबविल्या आहेत. त्यामुळे नगर जिल्हा परिषदेने राज्यात आदर्श निर्माण केला आहे. त्याचे अनुकरण राज्यात केले जात असले तरी बदल्या होऊनही अनेक कर्मचारी मूळ जागेवर कार्यरत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. जिल्हा परिषदेतील सामान्य प्रशासन, ग्रामपंचायत, महिला बालकल्याण, शिक्षक प्राथमिक, अर्थ, पशुसंवर्धन, कृषी, बांधकाम, लघु पाटबंधारे, ग्रामीण पाणी पुरवठा, आरोग्य विभाग या विभागातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांची बदल्यांची प्रक्रिया कोरोनाच्या प्रादुर्भावातही प्रशासनाने केल्या आहेत. या बदल्यांची प्रक्रिया राज्यात मार्गदर्शन ठरली असून त्याचे अनुकरण राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये केले जात आहे. यंदाच्या वर्षी 42 प्रशासकीय, 138 विनंती व 74 आपसी अशा 254 बदल्या झालेल्या आहेत. त्यातील अनेकजण आपल्या बदलीच्या ठिकाणी हजर झालेले आहेत. मात्र प्रशासकीय व विनंती बदल्या झालेल्यांमधील काहींना अद्यापही त्यांच्या मूळ जागेवरून कार्यमुक्त केलेले नाही. त्यामुळे त्यांना बदली होऊनही नव्या ठिकाणी हजर होता आलेले नाही. नेमके अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीच्या ठिकाणी ठेवले की कर्मचाऱ्यांना नवीन ठिकाणी हजर व्हायचे नाही, याचा कोणालाच बोध असल्याने या विषयी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्थरावर चर्चा सुरु झाली आहे. अनेक दिवसांपासून हा प्रकार सुरु असून त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

