अहिल्यानगर

Yermala News : एक हजारांना पुजेचे ताट, पार्किंग भाविकांची लुट पाहुन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले महत्वाचे आदेश

मफ्लर घालुन खासगी वाहनाने आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडामांची शनि मंदिरात पहाटे एन्ट्री
Commissioner Dr Pravin Gedam

Commissioner Dr Pravin Gedam

sakal

दीपक बारकुल
Updated on

येरमाळा - शनि शिंगणापूर शनैश्वर मंदीर परिसरात काही दुकानदाराकडुन पुजेचे ताट व पार्किंगच्या नावाखाली भाविकांच्या होत असलेल्या लुटीचा अनुभव नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना पाहणी करून आल्यानंतर त्यांनी महत्वाचे आदेश दिले.

Loading content, please wait...
temple
Parking
Order
Shanishingnapur
devotees

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com