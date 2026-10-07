Radhakrishna Vikhe Patil : पारनेर तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याच्या पिकाचा पंचनामा राहणार नाही, पाणीटंचाई भासणार नाही

पारनेर - तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याच्या पिकाचा पंचनामा राहणार नाही. तसेच पंचनाम्यासाठी पिकाचा फोटो फार्मर आयडी ई पीक पाहाणी याची गरज भासणार त्या अटी शिथिल केल्या आहेत. तसेच ज्या जलजीवन योजनांची कामे अंतिम टप्प्यात आहे. त्यांना निधी देऊन तातडीने पूर्ण केल्या जातील. कोणत्याही गावाला पाणी व जनावरांना चारा आणि पाणीटंचाई भासणार नाही याची दाखल अधिकाऱ्याने गांभीर्याने घ्यावी, असे आदेश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पारनेर येथील दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले..यावेळी आमदार काशिनाथ दाते, विनायक देशमुख, सुजित झावरे, अशोक सावंत, राहुल शिंदे, गणेश शेळके, प्रशांत गायकवाड, अस्विनी थोरात, दत्तानाना पवार, सुनील थोरात, सुभाष दुधाडे, सोनाली सालके, विजय औटी, सुषमा रावडे, सोनाबाई चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्या सह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.यावेळी पालकमंत्री म्हणाले, मागेल त्याला काम दिले जाईल, चारा, पाणी यावर गंभीर्याने दाखल घेतली जाईल. जलजीवन योजना ही अतिशय महत्वकांशी योजना होती त्यानंतर घरकुल योजना हरघर जल या योजणांची अंमलबजावणी चांगली व्हावी..जलजीवन अनेक त्रुटी आहेतग्रामस्थानाच पाणी कुठून येणार माहिती नाही. पाणी योजनेचे बोर्ड लावावेत सांगितले, मात्र एकही गावात बोर्ड लागला नाही. यावेळी त्यांनी ग्रामसेवकांना उभे करून विचारले असता आढावा बैठक गांभीर्याने घेत नाहीत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याबाबत ग्रामसेवकांकडून खुलासे घ्यावेत असे सांगितले.पुढच्या एक आठवड्यात जलजीवनचे एस्टीमेट बोर्ड लावले पाहिजेत असेही आदेश दिले. पुढचा दौरा दिवाळी नंतर होईल त्या वेळी पुन्हा या सूचना देण्याची गरज भासणार नाही. याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष दया अन्यथा गय केली जाणार नाही. असा सज्जड दमही पालकमंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी दिला..यावेळी आमदार दाते म्हणाले, अधिकाऱ्यांनी जून पर्यंतचे नियोजन केले आहे. एम आय डी शी मधून पाणी मिळणे गरजेचे आहे मात्र कारखण्यासाठी पाणी कमी पडते आहे. जवळ येथील साठवण टॅंक तातडीने पूर्ण करावा म्हणजे त्या पाण्याचा वापर त्यांचा एक ग्रस्त गावांना करता येईल तसेच ढवळपुरी परिसरातील मेंढपाळाना पाणी मिळावे, नगरपंचायतने पारनेर शहरासाठी पाणी मिळण्यासाठी ठोस कार्यवाही करणे गरजेचे आहे..वाडी वास्त्यांना पाण्याचे नियोजन करावे. तालुक्यातील जलजीवन योजनाचा बोजवारा वाजला आहे. ठेकेदारांनी 80 टक्के बिले काढली आहेत मात्र काम 20 ते 30 टक्केच झाली आहेत. ज्या गावातील पाणी योजनेचे काम 90 ते 95 टक्के झाले त्या योजना तातडीने मार्गी लावव्यात व जनतेला दिलासा द्यावा असेही मागणी यावेळी आमदार दाते यांनी केली.तालुक्यात ठेकेदारी वाढली त्यांचा बंदोबस्त करण्याची व तालुका ठेकेदारी मुक्त करण्याची गरज आहे.- राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.