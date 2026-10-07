अहिल्यानगर

Radhakrishna Vikhe Patil : पारनेर तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याच्या पिकाचा पंचनामा राहणार नाही, पाणीटंचाई भासणार नाही

मागेल त्याला काम दिले जाईल, चारा, पाणी यावर गंभीर्याने दाखल घेतली जाईल.
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सकाळ वृत्तसेवा
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पारनेर - तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याच्या पिकाचा पंचनामा राहणार नाही. तसेच पंचनाम्यासाठी पिकाचा फोटो फार्मर आयडी ई पीक पाहाणी याची गरज भासणार त्या अटी शिथिल केल्या आहेत. तसेच ज्या जलजीवन योजनांची कामे अंतिम टप्प्यात आहे. त्यांना निधी देऊन तातडीने पूर्ण केल्या जातील. कोणत्याही गावाला पाणी व जनावरांना चारा आणि पाणीटंचाई भासणार नाही याची दाखल अधिकाऱ्याने गांभीर्याने घ्यावी, असे आदेश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पारनेर येथील दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले.

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