Farmer Study Tour: शेतकऱ्यांचा युरोप, चीनला अभ्यास दौरा २० आॅगस्टपर्यंत अर्ज करा ः कृषी विभागाचे आवाहन

अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना परदेश अभ्यास दौऱ्याची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी २० आॅगस्टपर्यंत तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे आपले प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे. या दौऱ्यामध्ये पाच शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार आहे. चीन किंवा युरोपला शेतकऱ्यांच्या प्राधान्यानुसार या अभ्यास दौऱ्याचे नियोजन केले जाणार आहे. .शेतकऱ्यांचे केवळ उत्पादन व उत्पादकता वाढविणे हे ध्येय पुढे न राहता उत्पादित होणाऱ्या शेतमालाची दर्जात्मक सुधारणा करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकऱ्यांनी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेतीशी निगडित घटकांबाबत जगात वेळोवेळी होत असलेले बदल, विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान हे शेतकऱ्यांपर्यंत त्यांच्या गरजेनुरूप योग्य वेळी पोहोचविणे आणि त्यासाठी आवश्यक साहाय्य व सोयीसुविधा पुरविणे निकडीचे आहे..Maharashtra Loan Waiver: अद्याप २०१७ ची कर्जमाफी प्रलंबित, ६ लाख ६४ हजार शेतकरी ९ वर्षांपासून लाभाच्या प्रतीक्षेत.त्यानुसार कृषी विस्तार कार्यक्रमाद्वारे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती देण्याकरिता विविध उपाययोजनांसाठी कृषी विभागाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याकरिता या अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्ह्यास एक महिला शेतकरी, केंद्र किंवा राज्य कृषी पुरस्कार किंवा पीक स्पर्धा विजेता एक शेतकरी व इतर तीन शेतकरी असे एकूण पाच शेतकऱ्यांचा अभ्यास दौऱ्यात समावेश असणार आहे..पात्रतेचे निकष काय लाभार्थी हा स्वतः शेतकरी असावा, फार्मर आयडी असणे बंधनकारक, उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती असावे. शेतकरी कुटुंबांमधून फक्त एकाच व्यक्तीला लाभ. वय सहलीला निघण्याच्या दिवशी २५ वर्षे पूर्ण असावे, कमाल वयाची अट नाही. शेतकरी शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असणे बंधनकारक, पासपोर्ट असावा. शासकीय, निमशासकीय, सहकारी खासगी संस्थेत नोकरीस नसावा. यापूर्वी शासकीय अर्थ साहाय्याने विदेश दौरा केलेला नसावा..Corporators Disqualification: महाराष्ट्रात राजकीय खळबळ! 23 नगरसेवकांना अपात्रतेच्या नोटिसा; भाजपचे 7, एमआयएमचे 16 सदस्य रडारवर.परदेश अभ्यास दौऱ्यामध्ये विविध देशांनी विकसित केलेले शेतीविषयक तंत्रज्ञान, तेथील शेतकऱ्यांनी त्याचा केलेला अवलंब आणि त्याद्वारे त्यांच्या उत्पन्नात झालेली वाढ याबाबत त्या देशातील शास्त्रज्ञ, शेतकरी यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्यात येणार आहे. क्षेत्रीय भेटी, तसेच कृषिसंबंधी संस्थांच्या भेटीद्वारे शेतकऱ्यांची ज्ञान आणि क्षमता उंचावण्याकरिता देशाबाहेर अभ्यास दौरे आयोजित केलेले आहेत. -सुधाकर बोराळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.