अहिल्यानगर

Farmer Study Tour: शेतकऱ्यांचा युरोप, चीनला अभ्यास दौरा २० आॅगस्टपर्यंत अर्ज करा ः कृषी विभागाचे आवाहन

Farmers to Get Opportunity for Europe and China Study Tour: अहिल्यानगरातील शेतकऱ्यांना युरोप किंवा चीनमध्ये आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.
Farmer Study Tour

Farmer Study Tour

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना परदेश अभ्यास दौऱ्याची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी २० आॅगस्टपर्यंत तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे आपले प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे. या दौऱ्यामध्ये पाच शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार आहे. चीन किंवा युरोपला शेतकऱ्यांच्या प्राधान्यानुसार या अभ्यास दौऱ्याचे नियोजन केले जाणार आहे.

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