Farmer Success Story: दुःख, रोग अन् संकटांवर मात; ८० झाडांची पुनर्लागवड करून डाळिंब बाग फुलवली, आधुनिक शेतीतून शेतकऱ्याची अनोखी किमया

कोल्हार : भावाच्या निधनामुळे परिवारावर दुख ओढावले. त्यामुळे स्वकष्टार्जीत डाळिंबाच्या बागेकडे दुर्लक्ष झाले. बागेतील बरीचशी झाडे नैसर्गिक आपत्तीची शिकार ठरली; परंतु त्यामुळे खचून न जाता शरदकिंग वाणाच्या जळालेल्या झाडांच्या जागी तेवढ्याच संख्येच्या भगव्या वाणाची नवीन लागवड केली. झाडांची पुनर्लागवड करून संपूर्ण बागेला जीवदान दिले. राजुरी (ता. राहाता) येथील फार्म डीएसएस ॲग्रीटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक-अध्यक्ष डाळिंबरत्न बी. टी. गोरे यांची ही शाश्वत किमया चकित करणारी आहे. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.गोरे यांनी चार वर्षांपूर्वी साडेचार एकरात डाळिंबाची बाग उभी केली होती. चार महिन्यांनी गोरे यांच्या बंधुंचे आजारपणात निधन झाले. उपचारादरम्यान धावपळीच्या काळात गोरे यांचे बागेकडे दुर्लक्ष झाले. पावसाळ्याच्या त्या काळात बागेतील रोपट्याच्या खोडाखाली तेलकट डागाने शिरकाव केला. तो उपद्रव खूपच प्रभावी होता. त्यात ५८० झाडांपैकी ८० झाडे रोगांचा शिकार ठरली. एकीकडे दुखण्याने जर्जर झालेले बंधू, तर दुसरीकडे रोगामुळे बळी पडणारी झाडे पाहून गोरे प्रचंड अस्वस्थ झाले होते. .अशाप्रसंगी बागेबाबत त्यांच्यापुढे दोनच पर्याय होते. एक तर सर्व झाडे काढून बाग नष्ट करायची किंवा मेलेल्या झाडांच्या जागी नवीन रोपांची लागवड करायची. त्यातील दुसरा धाडसी पर्याय त्यांनी निवडला. मेलेली झाडे काढून त्या ठिकाणी ८० रोपांची लागवड केली. जोमदार झाडांपासून परिपक्व फलधारणेपर्यंत गोरे यांनी शरदकिंग व भगव्या दोन्ही वाणांचा तुलनात्मक अभ्यास केला. त्याची अभ्यासपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली. एकाच बागेत पाणी, खते व औषधांची फवारणी समप्रमाणात केली. .शरदकिंग भगव्यापेक्षाही आकार वजनाने १५ टक्के सरस असल्याचे त्यांना आढळले. एकूणच सर्व फळांना समान दर मिळाला. पहिली व पुनर्लागवड केलेल्या बागेतील फळे दोन वर्षांनी काढणीला तयार झाली. योग्य व्यवस्थापनातून सुरवातीची व पुनर्लागवड केलेली झाडे एकसारखीच दिसत असल्याचे गोरे यांनी सांगितले..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.फार्म डीएसएसचे ॲप्लीकेशनप्रामुख्याने डाळिंबाचे मार्गदर्शक असलेल्या बी. टी. गोरे यांनी स्वअनुभव व शेतीच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शक म्हणून वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांनी स्वतःचे फार्म डीएसएस मोबाईल ॲप्लिकेशन विकसित केले. त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना डाळिंब, आंबा, कांदा व सोयाबीनच्या पिकांबाबत मार्गदर्शन केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.