अहिल्यानगर

Farmer Success Story: दुःख, रोग अन् संकटांवर मात; ८० झाडांची पुनर्लागवड करून डाळिंब बाग फुलवली, आधुनिक शेतीतून शेतकऱ्याची अनोखी किमया

armer Revives Pomegranate Orchard by Replanting 80 Trees: पुनर्लागवड आणि आधुनिक व्यवस्थापनातून डाळिंब बागेला नवसंजीवनी
Pomegranate Farmer Overcomes Loss Replants 80 Trees and Restores Orchard Through Modern Farming and Scientific Management

Pomegranate Farmer Overcomes Loss Replants 80 Trees and Restores Orchard Through Modern Farming and Scientific Management

sakal

सुहास वैद्य
Updated on

कोल्हार : भावाच्या निधनामुळे परिवारावर दुख ओढावले. त्यामुळे स्वकष्टार्जीत डाळिंबाच्या बागेकडे दुर्लक्ष झाले. बागेतील बरीचशी झाडे नैसर्गिक आपत्तीची शिकार ठरली; परंतु त्यामुळे खचून न जाता शरदकिंग वाणाच्या जळालेल्या झाडांच्या जागी तेवढ्याच संख्येच्या भगव्या वाणाची नवीन लागवड केली. झाडांची पुनर्लागवड करून संपूर्ण बागेला जीवदान दिले. राजुरी (ता. राहाता) येथील फार्म डीएसएस ॲग्रीटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक-अध्यक्ष डाळिंबरत्न बी. टी. गोरे यांची  ही शाश्‍वत किमया चकित करणारी आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
Success story
Ahilyanagar
high pomegranate prices
Marathi News Esakal
www.esakal.com