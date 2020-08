शेतकऱ्यांवर पुन्हा दुसरे संकट; भातावर पडला मावा, तांबेरा रोग

अकोले ( अहमदनगर ) : भंडारदरा , मुळा पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे भाताचे नुकसान झाले . भातावर करपा पान कीड , मावा , तांबेरा रोग पडल्याने या भागातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकरी चिंतागर्स्त झाले आहेत . तर भातपिकांचे पंचनामे तातडीने करावेत , अशी मागणी केल्याने तालुका कृषी अधिकारी प्रवीण गोसावी यांनी भेट देऊन या भात पिकांची पाहणी केली . भातावर फवारणी करण्याचे आव्हान केले असले तरी ही भात पिके येतील अशी शाश्वती शेतकऱ्यांना नसल्याने भरपाई द्यावी , अशी शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे .

काही दिवसापासून जोरदार पाऊस पडत आहे . त्याचा परिणाम भातावर होत आहे . त्यामुळे भात पीक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे . या भागातील शेतकऱ्यांचे उदरनिर्वाहाचे भात हे मुख्य पीक आहे . अतिवृष्टीमुळे , भंडारदरा , रतनवाडी , घाटघर , मुरशेत , जानेवाडी , कुमशेत , शिरपुंजे परिसरात तांबेरा रोग पडू लागला आहे . तर सततच्या जोरदार पावसाने भात पीक पाण्यात असल्याने हे भात पीक सडु लागले आहे . कृषी विभागाने पीक पाहणी करून या रोगाचे औषधें उपलब्ध करून द्यावे . काही शेतकऱ्यांची अवनी बाकी आहे . त्यांनाही मदत करण्याची आवश्यकता आहे . जानेवाडी येथील हौशीराम धिंदळे , सोमनाथ धिंदळे आदी दहा शेतकऱ्यांच्या भातपीक तांबेरा रोग पडल्याने ते खराब झाले आहे . भंडारदरा परिसरात तालुका कृषी अधिकारी प्रवीण गोसावी यांनी भेट दिली . यावेळी मंडळ कृषी अधिकारी बिबवे संजय , साहेबराव वायल , कृषी सहायक यशवंत खोकले उपस्थित होते . यावेळी भंडारदरा सरपंच पांडुरंग खाडे , मारुती खाडे , शांताराम खाडे , श्रावण खाडे , भिवा खाडे , मारुती वैराट , दतात्रय खाडे , गंगाराम इदे यांनी भातपिकावर मावा करपा रोग गेल्याचे सांगितले . कृषी अधिकारी प्रवीण गोसावी यांनी मी भाताची पाहणी केली . करपा रोग भातावर पडला असून आम्ही वडगाव मावळ येथील डॉ . काशिद कर यांच्याशी चर्चा करून या भातपिकवर औषधी फवारणी करावयाची आहे ती फवारणी आणून शेतकऱ्यांना दिली जाईल . त्या औषधाचा दोन वेळा फवारणी करून भट खाचरातील पाणी कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रयत्न करण्याचे आव्हान त्यांनी केले . संपादन : अशोक मुरुमकर

