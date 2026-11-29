राशीन, : शासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता शेतीची वीज खंडित केली. यामुळे शिंपोरे, बाभूळगाव दुमाला, मानेवाडी, करपडी, खैदानवाडी, आखोणी आदी गावांतील शेतकऱ्यांनी शनिवारी (ता. २८) करपडी फाट्यावर शिवसेनेचे माजी तालुकाप्रमुख बिभीषण गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली दीड तास रास्तारोको आंदोलन केले..गुन्हे दाखल करा, जेलमध्ये टाका; शेतीला वीज देणार नसाल, तर पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांना सरकारने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी केली. एकीकडे दुष्काळाच्या नावाखाली वीज बंद करायची आणि सोलापूर जिल्ह्याला उजनीतून बेसुमार पाणी सोडायचे, शेतकऱ्यांची लाखो रुपयांची पिके मातीमोल करायची, हे शासनाचे धोरण चुकीचे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..या आंदोलनात बिभीषण गायकवाड, माउली सायकर, सुनील काळे, युवराज हाके, दीपक शेटे, धनंजय मोरे, तानाजी काळे, रवींद्र काळे, भाऊसाहेब काळे, रोहन काळे, गोरख कावळे, येताळा शेजाळ, नंदू माळवदकर, रामभाऊ माळवदकर, जालिंदर काळे, अजित कानगुडे यांच्यासह शेतकरी सहभागी झाले होते.तहसीलदार रवी सातवन आंदोलनस्थळी येत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा आंदोलनकर्त्यांनी घेतला. सातवन यांनी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधत शेतकऱ्यांच्या भावना वीजप्रश्नी शासनदरबारी कळविण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले..दरम्यान, पोलिस उपनिरीक्षक बाळासाहेब मुळीक, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक अण्णासाहेब चव्हाण, पोलिस कॉन्स्टेबल अर्जुन पोकळे, अमोल रायकर यांनी बंदोबस्त ठेवला. यावेळी महावितरणचे सहायक अभियंता संदीप पाटील, मंडलाधिकारी बाबू होगले, पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाच्या उपअभियंता संजीवनी जगताप आदी उपस्थित होते.गाऱ्हाणी मांडायची कोणापुढे?एक आमदार म्हणतात, सरकार आमचे नाही; तर दुसरे आमदार म्हणतात, मला मते पडली नाहीत. दोन आमदार असूनही आम्ही आमची गाऱ्हाणी मांडायची कोणापुढे, असा सवाल यावेळी बिभीषण गायकवाड यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.