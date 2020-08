शेतकऱ्यांना गायींसाठी मिळणार दीड लाखांचे कर्ज

नगर तालुका ः जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या संचालक मंडळाने 2020-21 हंगामाकरिता पशुपालन, पक्षीपालन, मत्स्यव्यवसाय, शेळी-मेंढी पालनासाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी दिली. प्रत्येकी 15 हजार रुपयांप्रमाणे 10 गायींकरिता दीड लाख रुपयांचे वैयक्तिक कर्ज शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदरात देण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला आहे. सेवा सहकारी संस्थांच्या सचिवांनी प्रत्येक गावातून किमान 50 शेतकऱ्यांची प्रकरणे पाठवावीत, असे आवाहन माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले यांनी केले. हेही वाचा - महसूल विभागात सुरू झाली भाऊबंदकी नगर तालुका विकास अधिकारी कार्यालयातर्फे सेवा संस्थांच्या सचिवांच्या बैठकीत कर्डिले बोलत होते. संचालक रावसाहेब शेळके, तालुका विकास अधिकारी आनंद शेळके, शेतीकर्ज व्यवस्थापक संजय बर्डे, आस्थापन विभागप्रमुख शैलेश बोधले, गजेंद्र क्षीरसागर, महादेव कराळे, सुनील काळे, सुनील भांड, राजेश नामदे, रामदास सोनवणे आदी उपस्थित होते. कर्डिले म्हणाले, ""कोरोनामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यांना आधार देण्यासाठी जिल्हा बॅंकेने विविध निर्णय घेतले आहेत. संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी व्हावी, तसेच हे निर्णय शेतकऱ्यांना समजावून सांगावेत. प्रत्येक गावातून किमान 50 कर्जप्रकरणे पाठवावीत.''

Web Title: Farmers will get a loan of Rs 1.5 lakh for cows