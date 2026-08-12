अहिल्यानगर

Fertilizer Rationing: युरिया, डीएपीचे होणार रेशनिंग; रासायनिक खतासाठी शेतकऱ्यांना ॲपवर नोंदणी बंधनकारक

New Fertilizer Rationing System for Farmers: हंगामासाठी एकरी दोन बॅग युरिया आणि एक बॅग डीएपीची मर्यादा असणार असून, खत विक्रीत पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
Fertilizer Rationing

Fertilizer Rationing

esakal

अशोक निंबाळकर
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अहिल्यानगर: केंद्र सरकारने आता रासायनिक खतांचेही रेशनिंग सुरू केले आहे. हंगामासाठी एकरी दोन बॅग युरिया व एक बॅग डीएपी मिळेल. मात्र, त्यासाठीही एफएफएसवर नोंदणी करावी लागणार आहे. आगामी पंधरवड्यापासून ही सेवा सुरू होणार आहे.

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