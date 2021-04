धान्य दुकानदारांमधील जिरवाजिरवीने उघड झाला "मलिदा"

शेवगाव : तालुक्‍यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांतील अंतर्गत संघर्ष टोकाला गेल्याने त्याचे पडसाद थेट तहसील कार्यालयातील हाणामारीपर्यंत पोचले. सुरवातीला कमिशन, काळा बाजार, वर्चस्व, कारवाई यातील हेव्यादाव्यांच्या मुद्द्यावरून ही लढाई थेट कार्यालयात गुद्द्यांपर्यंत पोचल्याने तहसील कार्यालय, पुरवठा विभाग व स्वस्त धान्य दुकानांतील सावळा गोंधळ समोर आला. तालुक्‍यातील स्वस्त धान्य दुकानांत येणारे धान्य व त्याचा होणारा काळा बाजार वारंवार उघडकीस येत असल्याने, जिल्ह्यात शेवगावचा पुरवठा विभाग बदनाम झाला आहे. एक वर्षापासून दोन दुकानदारांतील संघर्ष तालुक्‍यातील सर्वच दुकानदारांपर्यंत पोचला आहे. दुकानदारांमध्ये दोन गट पडले आहेत. त्यातच अधिकारी व कर्मचारी ज्या गटाच्या बाजूने उभे राहतात, त्यांना एखाद्या प्रकरणात अडकवून बाजूला केले जाते. पूर्वी एका गटाच्या ताब्यात असलेले धान्य गोदाम आता दुसऱ्या गटाच्या ताब्यात गेल्याने, धान्याचा काळा बाजार करून उदयास आलेल्या अनेकांना ते रुचलेले नाही. एकमेकांना अडचणीत आणणारी माहिती काढून त्या भांडवलावर दुकानदार व अधिकाऱ्यांच्या विरोधात वरिष्ठ कार्यालयास निवेदन देणे, आंदोलन करणे, कारवाईच्या धमक्‍या देणे, असे प्रकार वारंवार सुरू असतात. अधिकाऱ्यांचेही हात यात बरबटलेले असल्याने, त्यांचीही अवस्था "धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय' अशी झाली आहे. दोन-तीन दिवसांपूर्वी थेट तहसीलदारांच्या दालनासमोर झालेल्या "लढाई'मुळे पुरवठा विभागासोबतच महसूल विभागाचीही बदनामी झाली. त्यातच अधिकाऱ्यांनी एकाच गटाची बाजू घेत दुसऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी केलेली घाई चर्चेचा विषय ठरली आहे.

Web Title: Fighting between the two at grain stores