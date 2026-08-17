अहिल्यानगर

Ahilyanagar News : अंत्ययात्रेत फटाके, वाजवला बॅंड! कष्टकरी आईला आनंदाने अखेरचा निरोप

गावात बॅण्ड वाजतोय, फटाके फोडले जात होते. कोणालाही ती मिरवणूकच वाटावी. मात्र, ती होती अंत्ययात्रा.
Shantabai Kale

Shantabai Kale

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सकाळ वृत्तसेवा
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- समीर दाणी

अहिल्यानगर - गावात बॅण्ड वाजतोय, फटाके फोडले जात होते. कोणालाही ती मिरवणूकच वाटावी. मात्र, ती होती अंत्ययात्रा. आयुष्यभर कष्ट करून मुलासाठी, कुटुंबासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या माउलीला सन्मानाने दिलेला हा अखेरचा निरोप होता.

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