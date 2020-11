राहुरी (अहमदनगर) : घरगुती, व्यापारी व औद्योगिक ग्राहकांना वीजपुरवठा करणाऱ्या, वांबोरी गावठाण हद्दीतील पाच रोहित्रांवर क्षमतेपेक्षा जास्त भार झाला आहे. त्यामुळे वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत आहे.



या पार्श्‍वभूमीवर, सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी शंभर अश्वशक्तीची नवी पाच रोहित्रे मिळावीत, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष बाबासाहेब भिटे यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांनी ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे करण्यात आली. त्यावर, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन रोहित्रे देण्याचे आश्वासन तनपुरे यांनी दिले.



भिटे म्हणाले, मुळा-प्रवरा वीज संस्था अस्तित्वात असताना वांबोरी शहरासाठी अर्चना, रामदेवबाबा, पारख, बाजारतळ व देहरे वेस या ठिकाणी रोहित्रे बसविण्यात आली. त्यांवर घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक, शासकीय कार्यालये, पथदिवे असे 1775 वीजजोड आहेत. विजेचा वापर व ग्राहकांची संख्या वाढल्याने रोहित्रांची क्षमता आता अपुरी पडत आहे. प्रत्येक रोहित्रावर क्षमतेच्या दीडपट विद्युतभार असल्याने, वीजपुरवठा वारंवार खंडित होतो. त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. १०० अश्वशक्तीची नवी पाच रोहित्रे मिळाली, तर वीजपुरवठा सुरळीत होईल. निवेदनावर भिटे यांच्यासह संकेत पाटील, पांडुरंग मोरे, विकास दगलवाज, लक्ष्मण कुसळकर, रवींद्र पटारे, सचिन पटारे, सचिन साळुंके, पिराजी धनवडे, उमेश कुसमुडे, देविदास दळवी, सचिन गायकवाड यांच्यासह अनेकांच्या सह्या आहेत. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: Five Rohitras in Wambori Gaothan boundary have been overloaded