म्हणून नात आणि ७४ वर्षाच्या आजोबांच्या हस्ते केले ध्वजारोहण

अकोले ( अहमदनगर ) : वैष्णवी संतोष लहामगे हिने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून , घरकाम करून श्री स्वामी समर्थ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात दहावीची परीक्षा होऊन ८७ टक्के मार्क मिळवले . ती विद्यालयात प्रथम आली आहे . वैष्णवीच्या या गुणवत्तेचे कौतुक राजूर ग्रामस्थांनी केले . यामुळे त्यांनी आज चक्क तिच्या व आजोबांच्या हस्ते स्वातंत्र्य दिनानिमित्त शाळेचे ध्वजारोहण केले . ७४ व्या स्वातंत्र्य दिनी तिचे ७४ वर्ष आजोबा व वैष्णवी दोघांनी झेंड्याची दोरी ओढली नी फुलाचा वर्षाव होत ते दोघांचे शिक्षकांनी स्वागत केले . वैष्णवीला आपल्या मेहनतीचे चीज झाले असे वाटले . मात्र तिला डोळ्यातील आनंदाश्रु आवरता आले नाही . मुख्याध्यापिका मंजुषा काळे यांनी त्या दोघांचे स्वागत केले . प्रसंगी बोलताना आजोबा रामनाथ माधव लहामगे म्हणाले माझ्या व नातीच्या हस्ते ध्वजवदन झाले . हे आमच्या सारख्या गरीब माणसांसाठी फार मोठी गोष्ट आहे . वयाची ७४ वीमध्ये मला व नातीला एकाच वेळी हा सन्मान मिळणे म्हणजे आमच्या आयुष्यातील दुर्मिळ घटना म्हणावी लागेल . या शाळेला व शिक्षकांना विसरू शकणार नाही . तर वैष्णवी म्हणाली मला अचानक माझ्या मुख्याध्यापिकेचा फोन आला . उद्या शाळेत आजोबांना घेऊन ये तुमच्या हस्ते शाळेचे ध्वजवदन करायचे आहे . मी इतकी छोटी ना आमदार ना अधिकारी माझ्या हस्ते कसे काय ? मला प्रथम नंबरपेक्षा हा मन व सन्मान मिळाला . हा माझ्या पुढील आयुष्यात कायम स्मरणात राहील . मी माझ्या शाळेला व शिक्षकांना कधीच विसरणार नाही . देशाची एक नागरिक म्हणून देशासाठी , शाळेसाठी माझ्या गावसाठी मी काही तरी करून दाखवीन , असा विश्वास तिने व्यक्त केला . सामाजिक अंतर राखत मास्क लावून हा कार्यक्रम यशस्वी रित्या पार पडला . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Flag hoisting by Vaishnavi Santosh Lahamge a girl who passed 10th in Rajur