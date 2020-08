स्वस्त सोन्याची महागडी कथा; स्वस्त सोन्याच्या आमिषाच्या लूटीने कलंकित झालेला श्रीगोंदे पुन्हा चर्चेत

श्रीगोंदे ( अहमदनगर ) : ' सोने सापडले असून ते स्वस्तात द्यायचे आहे ' अशा आमिषाचा निरोप पेरला जायचा . सोन्याचा मोह कुणाला नाही शिवाय ते स्वस्तात मिळतेय असे नुसते समजले की शहरातील लोक श्रीगोंद्यातील ठराविक गावाच्या दिशेने चालू लागायचे . येथे आल्यावर अगदी सफाईदारपणे त्या व्यक्तीला लूटले जायचे . काही जणांचे यात खूनही झाला . काहीच लूटले गेलेले पोलिसात गेले अन्यथा बहुतेक लूटीने काळे तोंड झालेले परतीच्या प्रवासाला लागले आहेत . यात निव्वळ धोका आहे हे माहिती असून या मोहात आजपर्यंत हजारो लोक फसले . आता ही फसण्याची वेळ लूट करणाऱ्यांवर आल्याने स्वस्त सोन्याची श्रीगोंद्याची महागडी कथा पुन्हा चर्चेत आली . गेली २५ वर्षे झाली श्रीगोंदे तालुक्यातील मोजक्या गावांच्या हद्दीत सोन्याच्या मोहजालात गुंतवून बड्यांना लूटले जात आहे . निमगावखलू , सांगवीदुमाला , काष्टी , कोळगाव , सुरेगाव , विसापुरफाटा , लोणीव्यंकनाथ या गावांची हद्द प्रामुख्यांने या लूटीचे केंद्रस्थाने राहिली आहेत . पैशावाल्या पार्टीच्या घरापर्यंत एक निरोप पेरणारी म्हणजे मार्केटिंग करणारी गुन्हेगारांची टीम आहे . ' खोदकाम करताना ( घर , जूना वाडा असे संदर्भ ) सोन्याचा हंडा सापडला आहे . ते सोने गुपचुप विकायचे असून हा व्यवहार स्वस्तात होईल ' अशी बतावणीचा निरोप दिला जायचा . पार्टी पटली की त्यांना काही खरे सोने दाखविले जायचे . मग व्यवहारासाठी स्थळ निश्चित करताना ते गावाकडे व निर्जनस्थळ असेल याची काळजी घेतली जाते . सोने घेण्यासाठी लोक येताना घरातील महिलांना घेवून येतात यापेक्षा अजून दुर्देव कुठले . मग पैसे घेतले जावून त्यांच्या हाती खोटे सोन्याची पिशवी द्यायची . त्यांना काही समजण्यापुर्वीच दबा धरुन बसलेले लोक हल्ला करुन त्या बड्यांना सोन्याऐवजी मारहाण करुन पिटाळून लावातात . यातील मोजकेच लोक पोलिसांपर्यत जातात अन्यथा बहुतेक लोक परतीच्या प्रवासाला लागून तेरी भी चुप ... अशी भुमिका घेतात . या लूटीत काही वर्षांपुर्वी काही प्रतिष्ठीत आणि पोलिसही मध्यस्थीच्या भुमिकेत होते . त्यावेळी आरोपी थेट आरोप करायचे आम्ही कष्ट घेतो मात्र खरी कमाई पोलिस आणि मध्यस्थांनाच जाते . या प्रकरणी काही पत्रकारांनी मध्यस्थ व दलालांच्या चौकशीसाठी उपोषण केले . त्यावर सीआयडी चौकशीचा आदेशही झाला . चौकशीसाठी नेमलेले अधिकारी लिलाधर नेमाडे यांना तेलगी प्रकरणात अटक झाली . त्यानंतर नेमलेल्या दुसऱ्या अधिकाऱ्यांनी घरगुती कारण दाखवून तपास सोडला . त्या प्रकरणाचे पुढे नेमके काय झाले हे कुणालाही समजले नाही . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: A form of fraud in Shrigonda taluka claiming to give gold at low prices