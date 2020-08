मी आहे त्या घरी सुखी; माझ्याबाबत जाणीवपूर्वक केली जातेय चर्चा

अकोले ( अहमदनगर ) : ‘ मी आहे त्या घरी सुखी आहे , माझ्याबाबत जाणीवपूर्वक उठविलेल्या त्या वावड्या आहेत , अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार वैभव पिचड यांनी दिली . भंडारदरा येथील जलपूजनाच्या कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यानी हे वक्तव्य केले . मध्यतंरी वेगवेगळ्या चॅनलवर राष्ट्रवादीमध्ये पुन्हा घरवापसी सुरु होणार राष्ट्रवादीचे नेते वैभव पिचड यांना राष्ट्रवादीमध्ये घेण्याच्या हालचाली सुरु असे पिचड यांचे छायाचित्र टाकून बातम्या चालविल्या जात होत्या . याबाबत पत्रकारांनी त्याचे मत जाणून घेतले असता ते म्हणाले , काही चॅनलवर माझा फोटो टाकून घरवापसी करणार , असे सांगून बातमी चालवली होती . मात्र माझ्याशी कुणीही संपर्क केला नाही व माझा ही कुणाशी संपर्क झाला नाही . मी आहे त्या घरात सुखी आहे . याबाबत संबंधित चॅनललाही मी माझी प्रतिक्रिया दिली आहे . सरकारने आदिवासी भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज असून पर्याटन व्यवसाय बंद असल्याने या परिसरातील तरुणांना रोजगार नाही . पाच महिने घरात बसून असल्याने खाण्याचे प्रश्न उपस्थित झाला आहे . त्यासाठी शासनाने खावटी तातडीने द्यावी . या भागातील बेरोजगारांना पँकेज द्यावे . यापूर्वी सरपंच परिषदेने मागणी केली आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Former MLA Vaibhavrao Pichad said I have no intention of leaving the NCP