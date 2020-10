दिवे घाटातून मुलीला पळवणाऱ्या चौघांना अटक

पाथर्डी: पुणे जिल्ह्यातून दिवे घाटातून दुचाकीवर भावासोबत जाताना कोयत्याचा धाक दाखवून चौघांनी मुलीचे अपहरण केले. तिला तिसगावला आणले, तेथे पुणे पोलिसांना आरोपींनी हुलकावणी दिली. मात्र, पाथर्डी पोलिसांनी मुलीसह तिला पळविणाऱ्या चौघांना ताब्यात घेत लोणी काळभोर पोलिसांच्या ताब्यात दिले. दिवे घाटातून 3 ऑक्‍टोबर रोजी सकाळी दुचाकीवर चुलतभावासह मुलगी जात होती. कार व दुचाकीवर आलेल्या चौघांनी त्यांना अडवून कोयत्याचा धाक दाखवित मुलीला कारमधून पळवून नेले. याबाबत लोणी काळभोर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. आरोपी मुलाचा मामा तिसगाव येथे राहतो. मुलीसह आरोपी तिसगाव येथे आल्याचे पोलिसांना समजले. पुणे ग्रामीणचे पोलिस येथे आले असता, चौघांनी त्यांना हुलकावणी दिली. तिसगाव शिवारात रविवारी (ता.4) कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलिस कर्मचारी आप्पासाहेब वैद्य यांना खबऱ्याकडून या आरोपींची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी तिसगाव येथील बाजार समिती परिसरात आरोपी राहुल मेहेत्रे (रा. निलंगा, लातुर), अविनाश चौघुले (रा. दौंड) व अमजाद पठाण यांना पकडले. त्यांच्या माहितीवरुन आरोपी अनिस पठाण व मुलीला तिसगाव येथून ताब्यात घेतले. त्यांना लोणी काळभोर पोलिसांच्या ताब्यात दिले. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Four arrested for kidnapping girl from Dive Ghat