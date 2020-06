अरेरे... दुख:द घटना शेततळ्यात बुडून सख्या भावंडाचा झाला मृत्यू

श्रीगोंदे (बाबूर्डी ): येथे गुऱ्हाळवर काम करणाऱ्या उत्तर प्रदेश येथील मजुरांची चार मुले शेततळ्यातील पाण्यात बुडाली. त्यामुळे त्या चारही मुलांचा जागीच मृत्यू झाला. बाबूर्डी तालुक्यात दुर्दैवी घटना घडली. मृत्युमुखी झालेली चारही मुले सख्खे भाऊ होते. घटनास्थळी जावून पोलिसांनी पंचनामा केला. महंमद अरबाज (वय २१), महंमद फैजल (वय २०), महंमद दानीश ( वय १३) व महंमद नवाजीस (वय ९) अशी पाण्यात बुडून मरण पावलेल्या मुलांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाबूर्डी येथील एका गुऱ्हाळवर काम करण्यासाठी उत्तरप्रदेश येथील परप्रांतीय मजूर कामाला आहेत. हे मजूर रात्रीचे काम करीत असल्याने दिवसा झोपलेले असतात. त्यावेळी ही चारही भावंडे जवळ असलेल्या शेततळ्याकडे गेली. त्याचारही भावंडाचे दुर्दैव असे की, त्या शेततळ्याचे मालक दत्तात्रय शिर्के त्यावेळी तेथे नव्हते. ही मुले शेततळ्यात उतरल्यावर पुन्हा त्यांना पाण्यतून वर येता आले नसावे. एक जण पाण्यात पडल्यानंतर इतर एकमेकांना वाचविण्याच्या प्रयत्नात शेततळ्याच्या पाण्यात पडून बुडाली असावीत असा अंदाज पोलिसांनी वर्तविला आहे.

Web Title: Four brothers drowns in lack at shrigonda