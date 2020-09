चार महिन्यांचे बिल थकल्याने कोरोनाबाधित रुग्णांना मिळेना चहा

राहुरी ( अहमदनगर ) : राहुरी फॅक्‍टरी येथे श्री विवेकानंद नर्सिंग होममध्ये महिनाभरापासून शासनातर्फे सुरू असलेल्या डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरमध्ये सुविधांचा अभाव आहे . व्हेंटिलेटर व ऑक्‍सिजनची सेंटर लाइन नाही . मर्यादित एक्‍स - रे , अवेळी नाष्टा , जेवण मिळते . यातच चार महिन्यांचे बिल थकल्याने आज चहाही बंद झाला . दिवसभर डॉक्‍टरही नसतात . यामुळे कोरोनाग्रस्त रुग्णांची जीवनरेषा नर्सच्या भरवशावरच सुरू असून , कोरोनाग्रस्त रुग्णांची हेळसांड सुरू आहे . येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात तीन महिन्यांपूर्वी 600 खाटांचे कोविड केअर सेंटर सुरू झाले . गेल्या महिन्यात राहुरी फॅक्‍टरी येथे 50 खाटांचे कोविड हेल्थ सेंटर सुरू झाले . सौम्य लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांना त्रास वाढल्यास त्यांना उपचारांसाठी राहुरी फॅक्‍टरीतील हेल्थ सेंटरमध्ये हलविले जाते . तेथे सध्या 21 रुग्ण उपचार घेत आहेत . हेल्थ सेंटरला मान्यता देताना आवश्‍यक निकष पूर्ण केले नाहीत . आयसीयू आहे मात्र सुविधा नाहीत . ऑक्‍सिजन सिलिंडर आहेत ; पण ऑक्‍सिजनची सेंटर लाइन नाही . एक्‍स - रे सुविधा दोन दिवसांपूर्वी सुरू झाली . तिलाही मर्यादा आहेत . खोकला , श्वसनाचा त्रास होणाऱ्या रुग्णांचे रोज एक्‍स - रे काढले जाणे अपेक्षित आहे ; परंतु अवघ्या दोन - तीन जणांचे एक्‍स - रे काढले जातात . जेवणाचा ठेकेदार अगोदर विद्यापीठ , नंतर राहुरी फॅक्‍टरी येथे डबे पोहोचवितो . त्यामुळे सकाळचा नाश्‍ता अकराला , दुपारचे जेवण अडीच - तीनला मिळते . तोपर्यंत वृद्ध रुग्णांचा जीव भुकेने व्याकूळ होतो . सकाळी नऊला मिळणारा कपभर चहाही चार महिन्यांचे बिल थकल्याने आज बंद झाला . नाव न सांगण्याच्या अटीवर एक रुग्ण म्हणाला कोरोनाबाधित निघाल्यावर राहुरी फॅक्‍टरी येथील " डीसीएचसी ' मध्ये ऍडमिट आहे . खोकला बंद होत नाही . शुगर असल्याने , चार दिवसांपूर्वी तपासणीची मागणी केली . आज पाचव्या दिवशी शुगरची तपासणी झाली . चार दिवसांत दोनच डॉक्‍टर पाहिले . तेही 15 मिनिटांत राउंड संपवून दिवसभर गायब झाले . एका नर्सच्या भरवशावर कोरोनाग्रस्त उपचार घेत आहेत . राहुरी फॅक्‍टरी येथील हेल्थ सेंटरमधील आयसीयूमध्ये सुविधा नाहीत . इतर त्रुटी दूर केल्या जातील . एका डॉक्‍टरला आठ तासांची एक पाळी , अशी दिवसभरात तीन डॉक्‍टरांची नियुक्ती केली आहे . डॉक्‍टर थांबत नसतील , तर त्यांना नोटीस बजावू . बैठकीत हेल्थ सेंटरचा आढावा घेऊ . - डॉ . नलिनी विखे , तालुका आरोग्याधिकारी , राहुरी संपादन : अशोक मुरुमकर

