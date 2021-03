अल्पवयीन मुलीवर अत्याचारप्रकरणी चौघांविरूद्ध गुन्हा दाखल

नेवासे : तालुक्‍यातील एका अल्पवयीन मुलीची छेड काढून तिच्यावर अत्याचार केल्याप्रकरणी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या बहिणीने फिर्याद दिली. पिडीत व तिची बहिण या दोघीही नेवासे बसस्थानकावर प्रवासादरम्यान आल्या होत्या. पीडितेस भूक लागल्याने फिर्यादीने तीला दोनशे रुपये देऊन बाहेरून सफरचंद आणण्यास सांगितले. काही वेळाने पीडित नेवासे तहसील कार्यालय परिसरातील पार्किंगमध्ये बेशुद्ध अवस्थेत आढळली. तेथे पोलिस आले व त्यांनी पीडितेस नेवासे फाटा येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. दरम्यान पीडित शुद्धीवर आली. तिने बंटी वाघ, माणिक खेडकर व त्यांच्यामुलासह आणखी एक अनोळखीने गाडीत बसुन अज्ञात ठिकाणी घेवुन छेडछाड केल्याचे सांगितले. आरडाओरड केल्याने तोंड कापडाने बांधून अत्याचारही केला, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. पोलीस अधिकारी सुदर्शन मुंडे तपास करत आहेत. अहमदनगर

Web Title: Four persons have been booked for torturing a minor girl