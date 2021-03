प्लॅट देण्याच्या आमिषाने फसवणूक, तिघांविरूद्ध गुन्हा

नगर ः शहरातील सारसनगरमधील प्रकल्पात फ्लॅट देण्याच्या आमिषाने बांधकाम पर्यवेक्षकास चार वर्षे विनामोबदला राबवून घेतले. नंतर घरातील सजावटीसाठी त्यांच्याकडून 9 लाख रुपये घेऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी भिंगार पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. लक्ष्मण निवृत्ती जाधव (रा. जाधववाडी, अकोळनेर, ता. नगर), केशव रामदास सूर्यवंशी (रा. उत्तमनगर, पुणे) व सोहम रिऍलिटी ऍड केशर डेव्हलपर्स यांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. याबाबत विनय वासुदेव सेहगल (रा. वैद्य कॉलनी, जामखेड रस्ता) यांनी न्यायालयात खासगी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार हा गुन्हा दाखल झाला. शहराजवळील सारसनगरमधील कानडे मळ्यात सोहम रिऍलिटी अँड केशर डेव्हलपर्स फर्मच्या नावाखाली कृष्णाई रेसिडेन्सी जॉइंट व्हेंचरमध्ये 125 फ्लॅटचा प्रकल्प करण्यात येत होता. त्यातील "सी' विंगमधील फ्लॅट क्रमांक 301 हा सेहगल यांना देण्याचे आमिष आरोपींनी दाखविले. त्यासाठी प्रकल्पाला लागणारी शासकीय परवानगी, कामावर देखरेखीसाठी 2013पासून त्यांना राबवून घेतले. नंतर फ्लॅटमधील सजावटीसाठी 10 जून 2016 रोजी 9 लाख रुपये घेतले. त्यानंतर प्रोजेक्‍ट रद्द झाल्याचे सांगितले. विनय सेहगल यांनी पैसे मागितले असता आरोपींनी त्यांना धमकावले, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. सेहगल यांच्यातर्फे ऍड. राहुल गायकवाड, ऍड. मंदार पळसकर यांनी काम पाहिले.

Web Title: Fraud by the lure of giving flat