कर्जमुक्ती योजनेचे "येथे' होणार मोफत आधार प्रमाणीकरण

कर्जत (अहमदनगर) : महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचे आधार प्रमाणीकरण अभिनव युवा प्रतिष्ठानद्वारे मोफत करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन संस्थापक अध्यक्ष धनंजय लाढाणे यांनी केले आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप अंतर्गत महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी आधारचे प्रमाणीकरण कर्जत तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांसाठी अभिनव युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने मोफत करण्यात येणार आहे. येथील जय श्रीराम कॉम्प्लेक्‍समध्ये हे मोफत केंद्र आहे. परिसरातील शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन लाढाणे यांनी केले आहे. यावेळी लाभ घेताना शेतजमीनीचे सातबारा, 8अ उतारे, आधारकार्ड आणि बॅंकेचे पासबुक आवश्‍यक आहे. या प्रतिष्टानच्या वतीने अनेक विधायक उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. त्यामध्ये गरजूंना मोफत भोजन, सॅनिटायझर वाटप, जंतुनाशक फवारणी, मोफत पीठगिरणी, जातीचे मोफत दाखले वाटप, ऑनलाइन नोकरी महोत्सव, अभिनव अर्बन मल्टिपल निधी संस्थेच्या वतीने लघुउद्योग, किरकोळ विक्रेते, छोटे दुकानदार यांना दिलेले कर्ज अधिकचे व्याज न आकारत सवडीने परतफेड करण्याची मुभा आदी उपक्रम राबविण्यात आले आहेत.

