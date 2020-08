श्रीगोंद्यासाठी आला तीन कोटींचा निधी

श्रीगोंदे : येथील नगरपालिका हद्दीतील विविध विकास कामांसाठी तीन कोटींचा निधी दिल्याची माहिती नगराध्यक्ष शुभांगी पोटे यांनी दिली.

नगराध्यक्ष पोटे म्हणाल्या, नगरपालिका हद्दीतील बाजार तळ काँक्रीटीकरण, शेड उभारणी, बगीचा सुशोभीकरण, शनिचौक,जोधपूर मारुती चौक सह सात ठिकाणी हायमॅक्स,अमरधाम येथील स्मशानभूमी विकसित करणे आदी कामासाठी राज्य सरकारने 3 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. शहर तसेच पालिका हद्दीतील विकास कामातून माजी नगराध्यक्ष मनोहर पोटे यांनी शहराचा कायापालट केला. त्यामुळे नागरिकांनी आम्हाला पुन्हा संधी दिली. मात्र लोकसभा, विधानसभा निवडणूक, कोरोना संकट यामुळे नवी कामे मंजूर करताना उशीर झाला तरी देखील महाविकास आघाडी सरकारने हा निधी उपलब्ध करून दिला. या कामासाठी मंत्री व तालुक्यातील आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी मोठी मदत केली. आपण सातत्याने विकास कामासाठी पाठपुरावा केल्याने कोरोना संकटातही वरील कामासाठी निधी मंजूर करवून घेता आला.

Web Title: A fund of Rs 3 crore came for Shrigonda