गाडिलगावात भैरवनाथाच्या साक्षीने चालू होता जुगार... शेवटी देव कोपलाच

पारनेर ः पूर्वी किमान मंदिरात जाताना शुद्ध अंतकरणाने प्रवेश केला जायचा. मंदिरात किंवा त्याच्या परिसरातही कुकर्म करण्यास लोक धजावत नसाचयचे. कोणी तसे दुष्कृत्य करण्याचा प्रयत्न केला तर भाविक त्या नाठाळाच्या माथी काठी हाणायचे. आता मात्र मंदिरांतील देवाच्या साक्षीनेच जुगारअड्डा चालवला जातो. मदिरापानही केले जाते. मुखयज्ञ करतानाही कोणालाच शुभाशुभ वाटत नाही. याचा प्रत्यय पारनेर तालुक्यात आला. शेवटी देव कोपलाच. गाडिलगाव येथे भैरवनाथ मंदिराच्या आडोशाला विनापरवाना बेकायदा तिरट नावाचा जुगार खेळताना पाच जणांना पोलीसांनी रंगेहात पकडले. हेही वाचा - मी पीआय बोलतोय, माझ्या पोराला सोडा त्या पाच जणांसह त्यांच्याकडून रोख रक्कम 11 हजार 860 रुपये व जुगार खेळण्याचे साहित्य पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्या विरोधात जिल्हाधिका-यांच्या आदेशाचे उल्लंघऩ केल्याचा व अवैध विनापरवाना जुगर खेळल्याचा पारनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या बाबत माहिती अशी काल (ता. 12 ) सायंकाळी गाडिलगाव येथील भैरवनाथ मंदीराच्या भिंतीच्या अडोशाला संदीप गाडीलकर (वय 45 ) सुभाष गाडीलकर ( वय 39 ) प्रशांत गाडीलकर (वय 33 ) , संतोष खोसे (वय 41 ) बाळू उर्फ बाळासाहेब सोनवणे (वय 40 ) सर्व रा. गाडीलगाव हे तिरट नावाचा जुगार खेळताना पारनेर पोलीसांना अढळून आले. त्यांच्याकडून पोलिसांनी तिरट खेळण्याचे साहित्य व 11 हजार 860 रूपये रोख ताब्यात घेतले आहेत. या पाच जणांविरोधात पारनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला अाहे. पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक राजेश गवळी यांच्या मार्गदर्शना खाली पारनेर पोलीस करत आहेत.

