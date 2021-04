अकोलेच्या शेतकऱ्यानं ओसाड माळावर फुलवली शेती; मन की बातमध्ये मोदींनी घेतली दखल

अकोले (अहमदनगर) : अनेक वर्षे आपल्या काळ्या आईची सेवा करून गंगाराम धिंदळे यांनी जिद्द चिकाटीच्या जोरावर आपल्या ओसाड माळरानावर विविध पिके घेऊन आदर्श निर्माण केला. त्यामुळे शासनाने त्यांना स्वर्गीय वसंतराव नाईक पुरस्कार देऊन आदिवासी शेतकऱ्याचा सन्मान केला तर त्यांनी निर्माण केलेल्या निळ्या भाताची देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी मन की बातमध्ये उल्लेख करून दखल घेतली. हे अकोले तालुक्याचे भाग्य आहे. यापुढील काळात गंगाराम सारखे शेतकरी निर्माण व्हावेत ही अपेक्षा भाजपचे राष्ट्रीय मंत्री व माजी आमदार वैभव पिचड यांनी व्यक्त केली. कृषीशास्त्रज्ञांपुढे अनेक संशोधनात्मक आव्हाने : माजी कुलगुरु डॉ. सुभाष पुरी राज्यात कृषी, तसेच फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती संस्था याना वसंतराव नाईक कृषीभूषण, जिजामाता कृषीभूषण, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार दिले जातात सन २०१८ -१९ करिताचे कृषी पुरस्कार ३१ मार्च रोजी जाहीर झाले असून त्यात शिरपुंजे येथील आदिवासी दुर्गम भागातील शेतकरी गंगाराम धोंडू धिंदळे यांची वसंतराव नाईक कृषीभूषण पुरस्कारासाठी शासनाने निवड केली. त्यामुळे आदिवासी भाग असलेल्या शिरपुंजे गावातील शेतकऱ्यांनी एकच जल्लोष केला व त्यांचा सत्कार भाजपचे राष्ट्रीय मंत्री वैभव पिचड यांच्या शुभहस्ते करण्यात आला. यावेळी सयाजी अस्वले, हैबत राव धिंदळे, गोविंद मधे, चंद्रकांत गोंदके व ग्रामस्थ उपस्थित होते. प्रास्तविक सयाजी अस्वले यांनी केले. यावेळी सत्काराला उत्तर देताना गंगाराम धिंदळे म्हणाले. मी एक गरीब शेतकरी असून हा सन्मान माझा नसून माझ्या सोबत काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा व माझ्या काळ्या मातीचा आहे. गेली तीन वर्षांपासून हा पुरस्कार मला हुलकवणी देत होता. मात्र माझ्या कामाने मला हा पुरस्कार मिळवून दिला. त्यासाठी आदरणीय मधुकर पिचड, मला खंबीर साथ देणारे वैभव भाऊ पिचड यांचे मोलाचे सहकार्य व साथ मिळाली. मी त्याच्या कायम ऋणात राहील, असेही धिंदळे म्हणाले. यावेळी माजी मंत्री मधुकर पिचड आणि हेमलता पिचड यांनीही त्याचा सत्कार केला. आभार चंद्रकांत गोंदके यांनी मानले.

Web Title: Gangaram Dhindale from Akole has grown various crops on the deserted Malrana